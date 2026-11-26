Deklarata e kancelarit gjerman Friedrich Merz se mospranimi i Ukrainës në NATO në vitin 2008 ishte një gabim është pranimi politik se Europa nuk i lexoi pasojat afatgjata të një vendimi të marrë në një moment kyç. Sipas tij, anëtarësimi i Ukrainës në NATO mund ta kishte parandaluar luftën.
Reflektimi mbi gabimin me Ukrainën në NATO hap një pyetje tjetër: a po përsërit Europa të njëjtin gabim me Kosovën, e cila vazhdon të mbahet në një pozicion të papërcaktuar strategjik, sipas analizës së Euronews Albania. Kjo analizë është burimi i vetëm i këtij shkrimi dhe i atribuohet asaj në vijim, ndërsa deklarata e Merz-it mbetet e kancelarit gjerman.
Në samitin e Bukureshtit, presidenti amerikan i atëhershëm George W. Bush kërkoi një perspektivë të qartë anëtarësimi për Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Franca dhe Gjermania kundërshtuan dhënien e Planit të Veprimit për Anëtarësim. Kompromisi që doli ishte një premtim i paqartë se të dyja vendet do të bëheshin një ditë anëtare të NATO-s, pa kalendar dhe pa garanci konkrete.
Sot, pas pushtimit rus të Ukrainës, Merz e quan atë vendim gabim. Sipas analizës, Ukraina mbeti në vitin 2008 në një zonë gri sigurie, mes premtimit për anëtarësim dhe mungesës së garancive reale. E njëjta logjikë, vlerëson ajo, rrezikon të përsëritet në Ballkan, ku Kosova mbetet e mbështetur në parim, por e bllokuar në praktikë.
Pesë vende të BE-së nuk e njohin Kosovën Pesë vende të Bashkimit Europian nuk e njohin pavarësinë e Kosovës: Spanja, Greqia, Rumania, Sllovakia dhe Qiproja. Katër prej tyre janë edhe anëtare të NATO-s. Sipas analizës, kjo mungesë konsensusi nuk është thjesht një pengesë diplomatike, por dobëson aftësinë e Europës për të ndërtuar një politikë të përbashkët ndaj Ballkanit Perëndimor.
Ajo kujton se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, në opinionin këshillimor të 22 korrikut 2010, arriti në përfundimin se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk kishte shkelur të drejtën ndërkombëtare. Për autorin e analizës, Kosova nuk përbën një precedent që mund të justifikojë frikën e disa vendeve europiane.
Aty vihet në dukje edhe një kontradiktë politike: NATO ndërhyri ushtarakisht në vitin 1999 për t’i dhënë fund katastrofës humanitare në Kosovë, ndërsa një pjesë e vendeve të së njëjtës Aleancë vazhdojnë ta mbajnë atë jashtë një konsensusi të plotë politik dhe diplomatik. Sipas analizës, Europa duket se po e trajton Kosovën si një element negociues në marrëdhënien e saj me Serbinë, në vend që ta shohë si një shtet sovran dhe partner strategjik në Ballkanin Perëndimor.
Beogradi vazhdon të jetë një faktor destabilizues në rajon, mban lidhje të ngushta politike dhe ekonomike me Moskën dhe nuk e ka shkëputur orientimin e tij strategjik nga Rusia. Megjithatë, në shumë raste, Brukseli vazhdon të sillet sikur stabiliteti i rajonit varet kryesisht nga ruajtja e Serbisë brenda një ekuilibri diplomatik, edhe kur ky ekuilibër bëhet në kurriz të Kosovës.
Ky, sipas analizës, është një gabim strategjik. Në vend që të shpërblejë sjelljen destabilizuese me hapësirë të re politike, Europa duhet të ndërtojë një marrëdhënie të bazuar në parime të njëjta për të gjitha palët: sovranitet, integritet territorial, sundim të ligjit dhe respektim të marrëveshjeve.
Kostoja e politikës së ekuilibrave me Rusinë Analiza kujton se Europa e ka provuar një herë koston e politikës së ekuilibrave me Rusinë. Pas aneksimit të Krimesë në vitin 2014, reagimi europian nuk arriti të ndryshonte llogaritjet strategjike të Kremlinit. Varësia energjetike dhe interesat ekonomike vazhduan të zinin një vend të rëndësishëm në marrëdhëniet me Moskën.
Europa nuk arriti të ndërtonte një politikë parandaluese që do ta bindte Kremlinin se zgjerimi territorial me forcë kishte një kosto të papranueshme. Sot, në Ballkan, rreziku është që të përsëritet një logjikë e ngjashme: Kosova të trajtohet si një monedhë shkëmbimi në marrëdhëniet me Serbinë, me shpresën se Beogradi do të largohet gradualisht nga orbita ruse.
Sipas analizës, deklarata e Merz-it është një moment reflektimi për Europën, por reflektimi nuk mjafton nëse nuk shoqërohet me ndryshim të politikës. Kosova rrezikon të mbetet në një zonë të ngjashme gri politike: e mbështetur në parim, por e bllokuar në praktikë; e konsideruar partnere, por pa një perspektivë të qartë integrimi; e kërkuar të bëjë kompromise, por pa marrë garanci të barabarta.
Kosova dhe Ukraina nuk janë raste identike, pranon analiza, por mësimi strategjik është i njëjtë: paqartësia e zgjatur nuk prodhon domosdoshmërisht paqe. Ajo mund të krijojë vakum politik, pasiguri dhe mundësi për aktorët që duan ta dobësojnë rendin europian. Pyetja që shtron autori është nëse duhet të presim që nesër të ketë një tjetër kancelar europian që do të pranojë se Europa gaboi edhe me Kosovën.
Përfundimi i analizës është i prerë: një Europë që nuk arrin të integrojë partnerët e saj, që i lë në pritje të pafundme dhe që e trajton sovranitetin si çështje negociatash nuk po ndërton siguri, por po administron pasigurinë. Dhe këtë boshllëk strategjik, sipas saj, nuk do ta lërë bosh Rusia.