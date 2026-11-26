Gjykata Kushtetuese ka pranuar pjesërisht kërkesën për pezullimin e dispozitës që parashikon gjoba për protestuesit që bllokojnë rrugët gjatë tubimeve. Vendimi u mor më 26 nëntor, me shumicë votash, ndërsa çështja do të shqyrtohet me përparësi. Studentët e kanë cilësuar vendimin si një fitore. Përveç pezullimit të zbatimit të dispozitës për gjobat, sipas studentëve Gjykata ka vendosur që çështja të shqyrtohet me përparësi.
“Një fitore për studentët përpara protestës së 28 Nëntorit! Sot, Gjykata Kushtetuese pezulloi gjobën për bllokimin e rrugëve gjatë protestave. Më 26 nëntor, Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, me shumicë votash, pranoi pjesërisht kërkesën tonë për pezullimin e aktit normativ nr. 5, datë 28.10.2026, që ndryshoi ligjin “Për tubimet”. Gjykata pezulloi zbatimin e dispozitës që ndëshkon me gjobë çdo protestues që merr pjesë në bllokimin e një rruge gjatë tubimit. Gjykata vendosi gjithashtu ta shqyrtojë çështjen me përparësi.
Kërkesën e paraqitëm së bashku me Qendrën Res Publica, Komitetin Shqiptar të Helsinkit, Shoqatën Ornitologjike të Shqipërisë dhe EcoAlbania. Kemi kërkuar shfuqizimin e aktit në tërësi. E mirëpresim këtë vendim dhe riafirmojmë se e drejta e protestës është themel i një shoqërie demokratike. Ky nuk është ende vendimi përfundimtar, por është konfirmim se shqetësimet që ngritëm janë serioze dhe meritojnë përgjigje.
Vendimi vjen dy ditë para 28 Nëntorit, kur shqiptarët do të mblidhen sërish në sheshe për Ditën e Pavarësisë. Më 28 Nëntor 1912, në Vlorë, liria u shpall para popullit të mbledhur. 114 vjet më vonë, e drejta për t’u mbledhur dhe për të folur lirshëm nuk duhet të varet nga leja e policisë, nga frika e gjobës apo nga vullneti i një kryeministri autokrat. Më 28 Nëntor festojmë pavarësinë duke protestuar kundër autokracisë së Edi Ramës, për të fituar demokracinë që na është mohuar”, thuhet në reagimin e studentëve.