Mesfushori i Barcelonës, Gavi, ka deklaruar se është i lumtur t’i japë përparësi suksesit kolektiv para lavdisë individuale. Gavi, lojtar skuadre te Barcelona, vazhdon të luftojë për një vend si titullar i rregullt nën urdhrat e Hansi Flick. Spanjolli u aktivizua si titullar në fitoren 1-4 ndaj Sabah në Champions League, shkruan Telesport.
Ajo ndeshje i dha mundësinë të tregojë vlerën e tij në fushë. Konkurrenca te Barcelona është e ashpër, por mesfushori nuk shpreh pakënaqësi për minutat e lojës. Ai e pranon se lufta për një vend në skuadër është diçka normale për një klub si ai katalanas, ashtu siç ndodh edhe me Fabregas, i cili i përket Barcelonës.
Trajneri është ai që vendos për aktivizimin e lojtarëve sipas nevojës së ekipit, shtoi ai. Duke folur për Movistar pas përfundimit të ndeshjes, Gavi theksoi se nuk e sheh veten si yll, por si pjesë e një grupi që synon të njëjtat objektiva. “Epo, në fund të fundit ka konkurrencë.
Është pasojë e të qenit në klubin më të mirë. Të gjithë janë të zotë. Dhe trajneri, nga ana e tij, jep mundësi dhe të aktivizon kur e sheh të arsyeshme.
Në fund, ai është ai që vendos, dhe unë nuk kam qenë kurrë yll. Unë jam lojtar skuadre, një lojtar i shkëlqyer skuadre, dhe do të jem aty sa herë që ekipi të ketë nevojë për mua”, tha Gavi. Deklarata e mesfushorit spanjoll vjen në një moment kur Barcelona vijon të ketë konkurrencë të fortë në mesfushë.
Gavi duket i gatshëm të kontribuojë sa herë ekipi ka nevojë për të, pa kërkuar role individuale. Ky qëndrim i lojtarit përputhet me filozofinë e klubit katalanas, ku suksesi i ekipit vihet mbi interesat personale. Gavi e ka shprehur hapur këtë qëndrim pas ndeshjes në Champions League.