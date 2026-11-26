Nga Ylli Pata
Më në fund një grup studentësh dolën sot në publik dhe shpallën “Partinë e Bashkuar të Shqipërisë”. Një emër që duket i zgjedhur me kujdes që simbolizon gjithëpërfshirje, megjithatë, kjo dalje duket si e fshehur. Kjo ngaqë dilemat se çfarë përfaqëson dhe kush janë liderët e vërtetë, që sot zëdhënësit e parë thanë se i kanë nga të gjitha fushat, ekzistojnë dhe me shumicë.
Ndërkaq, tjetër pikëpyetje që shtrohet spontanisht, është se cilin nga grupet e protestuesve janë ata që kanë krijuar partinë e re që sapo u shpall. Ata që morën pjesë në protestat e qeta të qershorit, grupet radikale që kanë lidhje me ekstremistët fetarë, apo bërthamën që ngjizën një mjedis dhune verbale të fillimeve të protestës.
Çfarë qëndrimi kanë me diegien e Tiranës nga skuadronet e maskuara që u dershën mbi qytet e terrorizuan qytetarët? Çfarë qëndrimi kanë për procesin politik, qoftë të protestës, qoftë të vijimit të procesit të integrimit në BE, qoftë lidhjet me grupet ekstreme në protestë? Kush janë grupi drejtues, ai organizator, dhe lidershipi real? Natyrisht është ende herët, por shpallja e një akti kaq të rëndësishëm është më shumë se gjysma e punës.
Në deklaratën që u lexua nga grupi i të rinjve, u duk se forma e veprimit dhe organizimi i ngan lëvizjes studentore në Serbi, pasi edhe ata nuk e shpallën grupin dhe programin direkt, por bënë në fillim takime të shumta në çdo universitet të vendit, ku më pas nxorën tezat e tyre. Nuk është se ishte tamam një proces aq i hapur dhe transparent i këtyre kolekiumeve studentore, por forma ishte e tillë dhe krijoj një efekt të rëndësishëm gjithëpërfshirës.
Kjo pasi në realitet, tezat e rëndësishme dhe piketat programore, siç doli më vonë ishin hartuar gjetkë, nga një grup strategësh që punonin në hije. Siç ishte ish kreu i bashkisë së Beogradit Nebojsha Çoviç, një mjeshtër i vërtetë dhe arkitekti i fitores së opozitës serbe edhe kur rrëzuan Slobodan Milosheviqin. Gjithsesi, ky lajm i daljes së një partie nga studentët është një sinjal normal që procesi politik të zëvendësojë rrugën, e zërat e arsyeshëm si dhe verbi politik të zëvendësojë dhunën verbale dhe reale.