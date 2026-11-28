NATO ka përcjellë një mesazh urimi për Shqipërinë me rastin e 114-vjetorit të Pavarësisë, duke vlerësuar angazhimin e vendit në forcimin e sigurisë dhe mbrojtjes kolektive.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, urimi është përcjellë edhe në gjuhën shqipe, ndërsa është theksuar rëndësia e bashkëpunimit në kuadër të Aleancës së Atlantikut të Veriut.
Në mesazh përshëndetet angazhimi i Shqipërisë për rritjen e shpenzimeve në fushën e mbrojtjes, si dhe bashkëpunimi për përballimin e sfidave të sigurisë, përfshirë kërcënimet kibernetike dhe krimin ndërkombëtar.
“Gëzuar Ditën e Pavarësisë, Shqipëri. Aleanca jonë në NATO është themeli i mbrojtjes sonë të ndërsjellë. Ne mirëpresim angazhimin e Shqipërisë për të rritur shpenzimet e mbrojtjes për të forcuar sigurinë kolektive. Së bashku, po përballemi me kërcënimet kibernetike, krimin transnacional dhe kartelet për të mbajtur të sigurta të dy kombet tona”, thuhet në mesazh.
Urimi vjen në ditën kur Shqipëria feston 114-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë, duke rikujtuar edhe rëndësinë e partneriteteve ndërkombëtare për sigurinë dhe stabilitetin e vendit.