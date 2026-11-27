Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka shprehur zhgënjim të thellë me Shtetet e Bashkuara, duke kritikuar Donald Trumpin për thirrjen “miku im” ndaj Vladimir Putinit dhe duke theksuar se vonesat në dërgimin e raketave thelbësore anti-balistike po u kushtojnë jetë ukrainasve. Në një intervistë për BBC nga zyra e tij në Kiev, Zelensky u ankua se SHBA-ja nuk po i bënte presion të mjaftueshëm Rusisë në bisedimet e paqes dhe e quajti “të çuditshme” që Trump postoi një foto të tij duke përqafuar Putinin. Ai theksoi se Putini është një “agresor dhe vrasës” dhe nuk mund të jetë mik, duke e krahasuar këtë me miqësinë me Adolf Hitlerin gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Që nga një takim i vështirë me Trumpin në vitin 2025, Zelensky ka qenë i kujdesshëm në marrëdhëniet me SHBA-në. Të dërguarit e Trumpit, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, janë përpjekur të negociojnë një marrëveshje paqeje, por shpesh duken më të harmonizuar me pozicionin e Moskës. Kushner e përshkroi Putinin si një “mjeshtër të madh të politikës” dhe tha se kishte treguar “përmbajtje” duke mos përdorur armë bërthamore. Raundi i fundit i bisedimeve të paqes në Abu Dhabi nuk shënoi progres të dukshëm, me Zelenskyn që e përshkroi situatën si “sa më shumë dimë, aq më shumë probleme”. Bisedimet pritet të rifillojnë në dhjetor.
Të enjten, Trump postoi në Truth Social se në samitin e tij me Putinin në Kinë javën e kaluar, ai i kishte kërkuar Rusisë të “tërhiqte të gjithë agresionin ushtarak” dhe shprehu besimin se një marrëveshje paqeje me Ukrainën ishte “një mundësi e fortë”. Megjithatë, Rusia duket se është kthyer në pozicionet e saj fillestare, të ashpra negociuese. Zelensky zbuloi gjithashtu se nuk ishte e qartë nëse negociatorët evropianë do të ishin në tryezë, siç kishin njoftuar të dërguarit amerikanë, pasi Kremlini duket se po reziston. Ukraina ka nevojë urgjente që bisedimet të avancojnë dhe t’i japin fund pesë viteve të pushtimit rus, pasi sulmet ruse janë bërë më të shpeshta dhe më vdekjeprurëse, me numrin e civilëve të vrarë në nivele rekord.
Zelensky bëri thirrje për “aleatë realisht të dobishëm, të cilët mund t’i bëjnë presion Rusisë” dhe i kërkoi SHBA-së të jetë një vend i fortë me “fuqi dhe respekt”. Ai theksoi se “kur përpiqesh të jesh shumë neutral me agresorin… do të thotë që ti mbështet viktimat dhe mbështet gjithashtu agresorin. Nuk është e drejtë.” SHBA-ja argumenton se është neutrale në kërkimin e një marrëveshjeje paqeje. I pyetur sërish për thirrjen “mik” ndaj Putinit, Trump u tha gazetarëve se dëshironte të ndalonte vrasjet dhe se problemi më i madh për një zgjidhje është fakti që “ke dy liderë që vërtet e urrejnë njëri-tjetrin.”
Ndërkohë, Kievi po lufton për të mbrojtur hapësirën e tij ajrore. Alarmet ajrore janë një tipar rraskapitës i jetës së përditshme, me raketa balistike ruse që shënjestrojnë termocentralet dhe urat, ndërsa dronët lëshohen çdo ditë drejt Kievit dhe qyteteve të tjera. Ukraina, në përgjigje, lëshon qindra dronë drejt objektivave në Rusi. Zelensky tha se ushtria ukrainase shkatërron rreth 70% të dronëve më të shpejtë të Rusisë, por ekziston një deficit “shumë i madh” i interceptorëve për të ndaluar raketat balistike. Ai theksoi se amerikanët po vononin dërgesat e sistemeve Patriot, duke shprehur keqardhje që SHBA-ja po fokusohej më shumë në Lindjen e Mesme. “Deficiti i këtyre raketave – kjo është jeta e njerëzve,” tha ai. Ai konfirmoi gjithashtu se Starlink dhe Starshield ishin ende të kufizuar në zonat e pushtuara të Ukrainës.
Sulmet me rreze të gjatë të Ukrainës kundër objektivave ruse janë rritur javët e fundit, duke përfshirë rafineritë e naftës dhe anijet. Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, tha se një sulm që fundosi një anije luftarake ruse në Libi rrezikonte përhapjen e luftës në Mesdhe. Zelensky mbrojti veprimin, duke e quajtur anijen luftarake Merkury një “objektiv absolutisht të drejtë”. Ai pranoi se sulme të tilla ishin “shumë të rrezikshme”, por tha se forcat e Ukrainës “kurrë nuk sulmojnë” pa u koordinuar me partnerët. Ai refuzoi të ishte më specifik, por pranoi se Ukraina po përgatitej për një dimër të vështirë. Sulmet e fundit në Kiev kanë shënjestruar urat mbi Dniepër, duke u përpjekur të ndajnë qytetin. Zelensky tha se Rusia dëshiron që ukrainasit të largohen, por ata do të mbrojnë kryeqytetin e tyre, pasi “pa një kryeqytet, nuk ke një vend”.
Marrë nga BBC News