Horoskopi i ditës e gjen Hënën në Gaforre në fazën në rënie, një kombinim që zgjon ndjeshmërinë dhe dëshirën për t'u kujdesur për të tjerët. Dielli në Shigjetar jep optimizëm, ndërsa Venusi në Peshore zbut marrëdhëniet dhe favorizon bisedat e sinqerta. Saturni në Dash, retrograd, kërkon durim me angazhimet e vjetra, dhe Marsi në Virgjëreshë sjell vëmendje ndaj detajeve në punë.
Horoskopi i ditës për çdo shenjë
Dashi (21.03 – 19.04)
Energjia e Marsit në Virgjëreshë ju bën më praktikë në punë, por Saturni retrograd në shenjën tuaj ju këshillon të mos nxitoni me vendime të mëdha. Në dashuri, tregohuni të durueshëm dhe mos jini kategorikë.
Demi (20.04 – 20.05)
Hëna në Gaforre ju bën më të ndjeshëm ndaj nevojave të të tjerëve, ndaj kushtojini vëmendje familjes dhe miqve të ngushtë. Në punë, ruani qetësinë dhe mos u shpërndani nga detaje të vogla.
Binjakët (21.05 – 20.06)
Merkuri në Akrep ju ndihmon të zbuloni gjëra të fshehta, por mos i përdorni për thashetheme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi; tregohuni të kujdesshëm me fjalët.
Gaforrja (21.06 – 22.07)
Hëna në shenjën tuaj ju bën më të ndjeshëm dhe intuitiv, ndaj besoni ndjenjave tuaja. Në punë, kërkoni harmoni dhe shmangni konfliktet e panevojshme. Në dashuri, një moment i qetë do t'ju bëjë mirë.
Luani (23.07 – 22.08)
Jupiteri në Luan ju jep optimizëm dhe besim në vetvete, ndaj mos hezitoni të merrni iniciativë në punë. Në dashuri, jini bujarë me vëmendjen, por mos e teproni me kërkesa.
Virgjëresha (23.08 – 22.09)
Marsi në shenjën tuaj ju jep energji për të përfunduar detyrat e grumbulluara, ndaj shfrytëzojeni këtë ditë për pastrim mendor. Në marrëdhënie, tregohuni më të butë dhe mos kritikoni tepër.
Peshorja (23.09 – 22.10)
Venusi në shenjën tuaj ju bën më tërheqës dhe diplomatik, një ditë e mirë për të zgjidhur një keqkuptim. Në punë, punoni në ekip dhe mos merrni vendime të nxituara.
Akrepi (23.10 – 21.11)
Merkuri në shenjën tuaj ju bën më kërkues dhe analitik, ndaj përdoreni këtë për të mësuar diçka të re. Në dashuri, mos u tregoni posesivë; lini hapësirë për besim.
Shigjetari (22.11 – 21.12)
Dielli në shenjën tuaj ju jep entuziazëm dhe dëshirë për aventura, por mos harroni detyrimet e përditshme. Në punë, jini të organizuar dhe mos premtoni më shumë se sa mund të bëni.
Bricjapi (22.12 – 19.01)
Saturni retrograd në Dash ju fton të rishikoni planet e vjetra, ndaj mos u shqetësoni nëse diçka ecën më ngadalë. Në dashuri, tregohuni të durueshëm dhe mos nxirrni përfundime të shpejta.
Ujori (20.01 – 18.02)
Hëna në Gaforre ju bën më të ndjeshëm ndaj atmosferës së shtëpisë, ndaj kushtojini vëmendje pushimit. Në punë, punoni në grup dhe mos u izoloni. Në miqësi, një telefonatë do t'ju gëzojë.
Peshqit (19.02 – 20.03)
Hëna në Gaforre ju lidh me botën e ndjenjave, ndaj jini të hapur ndaj artit dhe muzikës. Në punë, mos u ngarkoni me detyra të tepërta; në dashuri, tregohuni të butë dhe të vërtetë.