Kursi i këmbimit sot e vendos euron në 89.4 lekë për blerje dhe 90.1 lekë për shitje, ndërsa dollari amerikan në 81.2 lekë për blerje dhe 82.2 lekë për shitje. Paundi britanik blihet me 106.5 lekë dhe shitet me 107.5 lekë, kurse franga zvicerane blihet me 97.4 lekë dhe shitet me 98.4 lekë.
Kursi i këmbimit sot sipas monedhës
- Euro (EUR): blihet me 89.4 lekë dhe shitet me 90.1 lekë
- Dollari amerikan (USD): blihet me 81.2 lekë dhe shitet me 82.2 lekë
- Paundi britanik (GBP): blihet me 106.5 lekë dhe shitet me 107.5 lekë
- Franga zvicerane (CHF): blihet me 97.4 lekë dhe shitet me 98.4 lekë
- Dollari kanadez (CAD): blihet me 57 lekë dhe shitet me 58 lekë
- Dollari australian (AUD): blihet me 53.7 lekë dhe shitet me 54.7 lekë
- Korona daneze (DKK): blihet me 10.07 lekë dhe shitet me 11.09 lekë
- Korona norvegjeze (NOK): blihet me 6.86 lekë dhe shitet me 7.57 lekë
- Korona suedeze (SEK): blihet me 6.92 lekë dhe shitet me 7.6 lekë
- Lira turke (TRY): blihet me 1.59 lekë dhe shitet me 1.69 lekë
- Jeni japonez (JPY): blihet me 0.51 lekë dhe shitet me 0.54 lekë
- Denari maqedonas (MKD): blihet me 1.44 lekë dhe shitet me 1.5 lekë
Për çdo pagesë ose këmbim, kontrolloni kursin e ditës përpara se të kryeni transaksionin.
Kurset mund të ndryshojnë nga një pikë këmbimi te tjetra. Kontrolloni kursin aktual para se të këmbeni.