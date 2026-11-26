Rusia po përgatitet të lëshojë një satelit të armatosur bërthamor në hapësirë më vonë këtë vit, një skenar që mund të paraqesë një kërcënim të rëndësishëm për komunikimet globale. Mediat gjermane, duke cituar vlerësime të agjencive perëndimore të inteligjencës, kanë raportuar se një satelit i tillë, i quajtur Sputnik-S, mund të lëshohet brenda 60 ditësh dhe do të bëhej operacional menjëherë pas kësaj. Raportet nga transmetuesit gjermanë NDR dhe WDR, si dhe gazeta Süddeutsche Zeitung, theksuan se shërbimet perëndimore të inteligjencës, përfshirë Bundesnachrichtendienst (BND) të Gjermanisë, kishin shkëmbyer informacione që tregonin se sateliti ishte montuar disa vite më parë dhe ndodhet në rajonin e Moskës. Një zëdhënës i qeverisë gjermane deklaroi se raportet e inteligjencës po merreshin “shumë seriozisht”.
Në hapësirë, ku nuk ka atmosferë, nuk formohet një re kërpudhë. Në vend të kësaj, energjia nga një shpërthim bërthamor çlirohet si rrezatim. Një shpërthim do të ishte veçanërisht shkatërrues në orbitën e ulët të Tokës (LEO), ose deri në 1,200 milje mbi Tokë, ku operojnë shumica e satelitëve. Jonathan McDowell, astrofizikan dhe profesor nderi në Qendrën Kërkimore Hapësinore të Universitetit Durham, shpjegoi se efektet kryesore do të ishin dyfish: çdo gjë brenda fushës së shikimit të shpërthimit mund të goditej nga rrezet X dhe forma të tjera të rrezatimit, duke dëmtuar satelitët brenda mijëra miljeve; së dyti, grimcat e rrezatimit mund të lëshoheshin në atmosferën e ulët dhe të formonin një “brez të ri Van Allen”, një term për dy breza rrezatimi që rrethojnë Tokën dhe e mbrojnë atë nga ndikimi i stuhive diellore.
Kjo do të ishte një përsëritje e një ngjarjeje të vitit 1962, kur SHBA-ja shpërtheu një bombë termobërthamore 250 milje mbi sipërfaqen e Tokës – në orbitën e ulët të Tokës – në një ngjarje të quajtur Starfish Prime. Atëherë kishte shumë më pak satelitë, por ajo shkurtoi jetën e dy anijeve: satelitëve Telstar 1 dhe Ariel-1. McDowell theksoi se “Starfish shkaktoi rrezatim të rëndë për një periudhë muajsh në të paktën gjysmën e satelitëve që funksiononin atëherë në orbitë”. Keith Ryden, profesor i inxhinierisë hapësinore në Universitetin e Surrey, shtoi se satelitët në orbitën e ulët të Tokës janë të prekshëm ndaj shpërthimeve të rrezatimit, pasi nuk janë projektuar për nivele të larta rrezatimi.
Aktualisht, rreth 17,000 satelitë ndodhen në orbitën e ulët të Tokës, duke përfshirë satelitë të rëndësishëm për parashikimin e motit, monitorimin e klimës dhe ushtrinë, si dhe rrjetin e satelitëve të Elon Musk që formojnë rrjetin e bandës së gjerë Starlink, thelbësor për të ndihmuar Ukrainën. Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor, në të cilin Rusia është partnere, ndodhet gjithashtu në orbitën e ulët të Tokës. Satelitët që merren me transmetimet televizive, GPS dhe komunikimet e tjera ndodhen në orbita më të larta, të cilat janë më pak të prekshme nga një armë bërthamore. McDowell tha se brezi artificial Van Allen i shkaktuar nga Starfish Prime qëndroi për pesë vjet, duke shtuar se “do të ketë ndikime të menjëhershme nga një shpërthim, por ka efekte mjedisore afatgjata që do të dëmtojnë satelitët në planin afatgjatë. Mund të duhen disa vite, deri në një dekadë, që grimcat e bllokuara të shpërndahen nga brezi i rrezatimit.” Ryden theksoi se “industria hapësinore nuk do të kishte kapacitetin për të rindërtuar dhe lëshuar numrin e kërkuar të anijeve kozmike në një kohë të shkurtër.”
Qindra milje poshtë shpërthimit të Starfish Prime, dritat e rrugëve në Hawaii u fikën, alarmet e hajdutëve u aktivizuan dhe thirrjet telefonike u ndërprenë. McDowell tha se “mund të ketë një ndikim në kompjuterët dhe sistemet elektronike në rajonin e tokës ku shpërthimi është i dukshëm.” Ryden shtoi se vendndodhja e shpërthimit ishte kyçe, pasi testet e mëparshme u zhvilluan mbi zona të populluara rrallë. Një zyrtar evropian i sigurisë i tha The Guardian se ishte i dyshimtë se Rusia do të shpërthente një pajisje bërthamore në hapësirë, pasi kjo do të shkaktonte dëme të konsiderueshme jo vetëm për ekonomitë perëndimore, por edhe për vetë Rusinë dhe satelitët e saj, si dhe potencialisht ata të Kinës. “Do të ishte si të qëllonin veten në këmbë,” thanë ata, duke e krahasuar me “bllofin” e Rusisë në vitin 2022 kur vendosi forcat bërthamore në gatishmëri të lartë. McDowell shprehu gjithashtu skepticizëm, duke e quajtur një ide “aq të trashë” të kryesh një akt që do të shihej si akt lufte.
Marrë nga The Guardian