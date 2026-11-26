Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum ka kritikuar ashpër Administratën Amerikane të Zbatimit të Ligjit për Drogës (DEA) pasi kjo e fundit ngriti linja anonime për informatorët në Meksikë. Sheinbaum akuzoi zyrtarët amerikanë për “ndërhyrje” dhe për mosbërjen e mjaftueshme në luftën kundër fentanilit dhe korrupsionit brenda kufijve të tyre. Ajo theksoi se DEA ka shumë punë për të bërë në vendin e saj, duke përfshirë hetimin e korrupsionit të lidhur me krimin e organizuar.
Në komente të ashpra të enjten, Sheinbaum lexoi fragmente nga një hetim i ri i The Associated Press, i cili zbuloi se DEA lejoi që të mos sekuestroheshin të paktën 1.4 milionë pilula fentanili të falsifikuara. Kjo ndodhi ndërsa agjencia kaloi tetë muaj duke gjurmuar një rrjet trafiku droge që po përmbyste jugperëndimin e SHBA-së me droga vdekjeprurëse. Presidentja e quajti këtë vendim të DEA-s “Fast and Furious të Fentanilit”, duke iu referuar skandalit të vitit 2011 me armët.
Reagimi i Sheinbaum vjen më pak se 24 orë pasi Administratori i DEA-s, Terry Cole, njoftoi linjat e reja të informimit në X, duke inkurajuar meksikanët të denoncojnë anëtarët e rrjeteve kriminale në Sinaloa, zyrtarët e korruptuar dhe pastruesit e parave. Cole theksoi se informacioni dhe siguria e informatorëve do të trajtoheshin me konfidencialitet. Shtetet e Bashkuara kanë rritur presionin ndaj Meksikës për të luftuar kartelet, madje kanë ofruar të dërgojnë trupa, gjë që Sheinbaum e ka përjashtuar, duke theksuar bashkëpunimin e sigurisë me Uashingtonin, “por pa nënshtrim”.
Megjithatë, ka pasur raste bashkëpunimi, si kapja e bosit të drogës Fausto Isidro Meza Flores, i njohur si “El Chapo Isidro”, një aleat kyç i një fraksioni të kartelit Sinaloa. Meksika kërkoi mbështetjen e Uashingtonit për operacionin, dhe SHBA dërgoi një dron. Edhe pse SHBA ka kërkuar ekstradimin e tij, Prokurorja e Përgjithshme meksikane Ernestina Godoy tha se ai do të gjykohet në Meksikë. Tensionet u shfaqën gjithashtu pas një aktakuze amerikane kundër Guvernatorit të Sinaloas, Rubén Rocha Moya, për bashkëpunim me një fraksion të kartelit. Autoritetet meksikane refuzuan kërkesën e SHBA-së për arrestimin e tij, megjithëse Rocha Moya mori pushim dhe llogaritë e tij bankare u ngrinë.
Zbulimet e reja të AP-së theksojnë se DEA lejoi trafikimin e të paktën 1.4 milionë pilulave shtesë midis gushtit 2024 dhe prillit 2025, ndërsa po afrohej drejt kapjes më të madhe të fentanilit në historinë e SHBA-së. Kjo shifër bazohet në mijëra faqe dokumentesh gjyqësore dhe raporte hetimore. Sheinbaum pyeti retorikisht: “Çfarë po bëjnë Shtetet e Bashkuara në Shtetet e Bashkuara?” duke shtuar se ata duhet t’i kushtojnë vëmendje anës tjetër të kufirit. DEA nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment. Cole njoftoi se një kanal për informacione rreth shtetit Jalisco, një bastion i Kartelit të Fuqishëm të Gjeneratës së Re Jalisco (CJNG), do të bëhej publik.
Marrë nga AP News