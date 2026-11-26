Liderët evropianë kanë zgjedhur Pablo Hernández de Cos, ish-kreun e bankës qendrore të Spanjës, si presidentin e ardhshëm të Bankës Qendrore Evropiane (BQE), duke pasuar Christine Lagarde. Ky vendim vjen në një kohë kur institucioni kyç i BE-së përballet me inflacionin, shqetësimet për borxhin e lartë qeveritar dhe kostot e huamarrjes në Evropë. Liderët nga 21 vendet anëtare evropiane që përdorin euron, gjithashtu plotësuan dy poste të tjera të larta në BQE, e cila vendos kostot e huamarrjes për 359 milionë njerëz në eurozonë. Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, konfirmoi marrëveshjen për tre emërimet në një samit në Bruksel. Emërimi i De Cos duhet të kalojë ende shqyrtimin nga Parlamenti Evropian dhe këshilli drejtues i BQE-së, por këto hapa konsiderohen formalitete.
Emërimi vendos një bankier qendror me përvojë, i njohur për mbështetjen e normave më të ulëta të interesit dhe stimulit monetar, në krye të BQE-së, në një periudhë kur disa qeveri evropiane po luftojnë me ngarkesa të rënda borxhi dhe rritje të kostove të huamarrjes. De Cos, 55 vjeç, shërbeu në këshillin e BQE-së për vendosjen e normave nga viti 2018 deri në 2024, përmes postit të tij si kreu i bankës qendrore spanjolle. Një analizë e fjalimeve të tij nga analistët e Commerzbank sugjeron se De Cos është ndër “pëllumbat” e politikës monetare, pra politikëbërësit që anojnë drejt normave më të ulëta për të mbështetur rritjen ekonomike. Ai fitoi ndaj një tjetër kandidati kryesor, ish-kreut të bankës qendrore të Holandës, Klaas Knot, i cili konsiderohej një “skifter” (favorizon norma më të larta për të frenuar inflacionin). Në vitin 2020, De Cos iu bashkua shumicës së këshillit nën Lagarde, duke mbështetur një stimul pandemik prej 1.85 trilion eurosh (2 trilion dollarë) për të mbajtur normat të ulëta dhe për të mbështetur ekonominë gjatë mbylljeve dhe kufizimeve të udhëtimit.
Analisti i Commerzbank, Marco Wagner, theksoi se “sidomos në sfondin e rritjes së borxhit qeveritar në vende të shumta… shumë qeveri ka të ngjarë të preferojnë një president ‘pëllumb’ të BQE-së.” Franca, në veçanti, po lufton me borxh të lartë dhe kosto të rënda interesi. Megjithatë, me inflacionin aktualisht në 4%, mbi objektivin e bankës prej 2%, BQE mund të rrisë ende normat në takimin e saj të 17 dhjetorit, të kryesuar nga Lagarde. De Cos aktualisht është drejtor i përgjithshëm i Bankës për Zgjidhjet Ndërkombëtare, një organizatë ndërkombëtare e bankave qendrore në Basel, Zvicër.
Lagarde, 70 vjeç, njoftoi më 30 tetor se do të jepte dorëheqjen më 7 shkurt, nëntë muaj para përfundimit të mandatit të saj tetëvjeçar. Ajo deklaroi se vendosi të largohej më herët për të qenë në gjendje të fliste më lirshëm për çështje që nuk lidhen me politikën monetare, por dorëheqja e saj gjithashtu u mundëson liderëve të BE-së të zgjedhin një pasardhës ndërsa presidenti pro-BE i Francës, Emmanuel Macron, është ende në detyrë, duke shmangur mundësinë që kandidatja e krahut të djathtë, Marine Le Pen, të fitonte zgjedhjet dhe të ndikonte në zgjedhje. Liderët e eurozonës plotësuan gjithashtu dy vende të lira në bordin ekzekutiv me gjashtë anëtarë të bankës. Ata zgjodhën ekonomistin gjerman Markus Brunnermeier, profesor në Universitetin Princeton, për të zëvendësuar Philip Lane, mandati i të cilit përfundon në maj, dhe Laurence Boone, kreun e bankave korporative dhe të investimeve në Francë për bankën spanjolle Santander, për një vend të lënë bosh nga Isabel Schnabel e Gjermanisë, e cila jep dorëheqjen në janar. BQE vendos standardet e interesit për 21 vendet që përdorin euron, duke ndikuar në normat e huamarrjes në të gjithë ekonominë. Normat më të ulëta mund të nxisin një ekonomi në rënie, ndërsa ato më të larta frenojnë inflacionin kur është mbi objektivin e bankës prej 2% në vit. Lagarde vlerësohet se ka ndjekur një kurs të mesëm pragmatik, duke ndërtuar konsensus mes krerëve të bankave kombëtare. Ajo e quajti veten një “buf”, zogun e lidhur me mençurinë, duke shmangur etiketimin si “skifter” apo “pëllumb”. Ajo uroi De Cos, duke vlerësuar “intelektin, ngrohtësinë dhe humorin e tij të mirë”.
Marrë nga AP News