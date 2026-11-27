Ky është moti sot, 27 nëntor 2026, në qytetet kryesore të vendit.
Moti sot në qytetet kryesore
- Tiranë: shi, 11° / 16°C, gjasa për reshje 78%, erë deri 5 km/h
- Durrës: shi, 12° / 17°C, gjasa për reshje 70%, erë deri 9 km/h
- Shkodër: rrebeshe shiu, 11° / 14°C, gjasa për reshje 100%, erë deri 9 km/h
- Vlorë: stuhi me rrufe, 15° / 17°C, gjasa për reshje 73%, erë deri 8 km/h
- Korçë: rrebeshe shiu, 8° / 11°C, gjasa për reshje 100%, erë deri 8 km/h
- Gjirokastër: stuhi me rrufe, 14° / 16°C, gjasa për reshje 100%, erë deri 10 km/h
Temperatura më e lartë pritet në Vlorë (17°C), ndërsa më e ulëta në Korçë (8°C).