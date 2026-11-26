Debati mes Blendi Fevziut dhe Elisa Spiropalit nxjerr në pah një problem që prej kohësh po shihet brenda Partisë Socialiste: përqafime e buzëqeshje para kamerave, pastaj përplasje, akuza dhe fyerje kur ndryshojnë interesat. Nuk flasin kur janë në qeveri, por sapo ikin fillojnë e bërtasin.
Pyetja e Fevziut drejtuar Spiropalit — pse reagoi vetëm pasi u shkarkua — prek thelbin e kësaj hipokrizie. Nëse një politikane sheh probleme, pse hesht derisa ato të prekin pozicionin e saj? Dhe nëse kritika është e sinqertë, pse nuk dëgjohet kur kritikuesi është ende në pushtet?
Rasti i Erion Veliajt dhe Belinda Ballukut, të cilët sipas debatit dikur shfaqeshin të afërt në publik e më pas u përplasën, e bën edhe më të dukshme këtë klimë. Kur marrëdhëniet brenda një partie ndërtohen mbi interesa të çastit, miqësia politike zgjat aq sa zgjat përfitimi. Sapo ndryshon ekuilibri i pushtetit, aleatët e djeshëm kthehen në kundërshtarë.
Kjo nuk është thjesht çështje karakteresh apo pakënaqësish personale. Është një krizë e transparencës dhe e llogaridhënies. Në një parti ku kritika shfaqet vetëm pas shkarkimit, publiku ka arsye të pyesë nëse bëhet fjalë për parime apo për betejë për poste.
PS-ja duhet t’u përgjigjet qytetarëve: a ka hapësirë reale për debat të brendshëm, apo anëtarët flasin vetëm kur humbasin pushtetin? Sepse kur heshtja shpërblehet dhe sinqeriteti nis vetëm pas largimit nga detyra, kjo nuk është forcë politike e bashkuar. Është një skenë ku secili pret radhën për të folur — derisa t’i vijë radha të humbasë. Një politikan e ruan dinjitetin e tij edhe kur është në post dhe jo kur i marrin kolltukun fillon e flet.