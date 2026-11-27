Hakerat kanë depërtuar në platformën e kompjuterizuar cloud të Forcave Ajrore të SHBA-së, një shkelje që mund të ketë ekspozuar informacione të ndjeshme ushtarake, tha një zyrtar amerikan të premten. Zyrtari konfirmoi sulmin kibernetik për NBC News, por nuk mundi të jepte detaje shtesë rreth kohës apo ndikimit të tij. Kjo ngjarje u raportua fillimisht nga Reuters, duke shënuar një tjetër ndërhyrje kibernetike kundër aseteve federale.
Një zëdhënës i Forcave Ajrore deklaroi se “Departamenti i Forcave Ajrore nuk komenton mbi gjendjen e sigurisë, dobësitë ose statusin operacional të rrjeteve dhe sistemeve specifike.” Kjo deklaratë vjen në një kohë kur agjencitë federale po përballen me një valë sulmesh kibernetike, duke përfshirë incidente të tjera të profilit të lartë.
Qendra Kombëtare e Informacionit të Krimit e FBI-së, e përdorur nga autoritetet federale, shtetërore dhe lokale për shkëmbimin e informacionit të rëndësishëm, u shkel gjithashtu së fundmi, sipas burimeve të informuara nga NBC News këtë javë. Rreth dy muaj më parë, FBI dhe policia kombëtare holandeze arrestuan udhëheqësit e një “grupi global të krimit kibernetik dhe aktorëve të kërcënimit” që dyshohet se vodhën informacione të punonjësve nga një bazë të dhënash e byrosë. Nuk është e qartë nëse këto shkelje janë të lidhura me sulmin ndaj Forcave Ajrore.
Zëdhënësi i Forcave Ajrore shtoi të premten se “ne vazhdimisht marrim masa të kujdesshme për të mbrojtur informacionin, sistemet dhe aftësitë e misionit të departamentit.” Ai theksoi se “sigurimi i sigurisë, qëndrueshmërisë dhe disponueshmërisë së aseteve tona më kritike luftarake mbetet një prioritet kryesor.” Departamenti vazhdon të vlerësojë dhe modernizojë aftësitë e tij cloud për të përmbushur kërkesat në zhvillim të misionit, sigurisë dhe përdoruesve. Ky është një lajm në zhvillim.
Marrë nga NBC News