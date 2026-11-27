Spanjollët do të hedhin votën të dielën në zgjedhjet e parakohshme të përgjithshme, të shpallura nga kryeministri Pedro Sánchez në korrik, pas muajsh tensionesh sociale dhe politike. Sondazhet vendosin Partido Popular (PP) të qendrës së djathtë në krye, ndërsa partia euroskeptike Vox renditet e treta.
Konservatorët nuk pritet të sigurojnë vetëm numrin e nevojshëm të vendeve për të qeverisur, çka mund ta bëjë mbështetjen e Vox vendimtare. Në vitin 2023, PP fitoi 137 vende dhe Vox 33, vetëm 6 vende larg shumicës absolute.
Sondazhet dhe pesha e Vox
Sipas Pedro Riera Sagrera, profesor i shkencave politike në Universitetin Carlos III të Madridit, Vox do të marrë shumë mbështetje elektorale. Ai vlerëson se partia do të jetë mjaftueshëm e fortë për të detyruar në praktikë formimin e një qeverie koalicioni mes dy partive.
Ndikimi i Vox nuk do të varet vetëm nga numri i vendeve që fiton, por edhe nga mënyra se si do të votojnë ose abstenojnë partitë e tjera. Nëse PP ka nevojë për Vox për të marrë pushtetin, lideri i së djathtës ekstreme, Santiago Abascal, mund ta përdorë këtë levë për të kërkuar lëshime.
Skenari më i mundshëm duket hyrja në qeveri me poste ministrore, ose qëndrimi jashtë saj duke mbështetur në parlament liderin e PP, Alberto Núñez Feijóo. Një marrëveshje mund të përfshijë angazhime politike, veçanërisht për imigracionin, një nga çështjet qendrore të fushatës së Vox.
Feijóo ka bërë të qartë se preferon të qeverisë i vetëm, me mbështetje parlamentare nga Vox vetëm kur të jetë e nevojshme. Në një intervistë për mediat kombëtare në nëntor, ai e përshkroi synimin e tij si arritjen e marrëveshjeve të mbështetjes me partinë e së djathtës ekstreme. Por ai nuk e ka përjashtuar një koalicion, i cili mund të përfshijë edhe marrëveshje rajonale si alternativë ndaj posteve ministrore.
Vox ka siguruar tashmë zëvendëspresidentë dhe portofol ministrore në disa rajone spanjolle, ndonëse disa ekspertë politikë shprehin dyshime për stabilitetin që mund të ofrojnë këto marrëveshje. Nëse dy partitë nuk arrijnë shumicën, grupet e tjera politike mund të votojnë kundër Feijóos ose të negociojnë mbështetje për një kandidat alternativ. Edhe abstenimet mund të jenë vendimtare në votimin e dytë të investiturës. Nëse asnjë kandidat nuk fiton besimin e Kongresit brenda dy muajsh nga votimi i parë, duhet të shpallen zgjedhje të reja.
Strehimi, çështja më e rëndësishme për votuesit
Vox është zotuar të trajtojë mungesën e papërballueshme të strehimit në Spanjë dhe t'u japë shtetasve spanjollë përparësi në banesat sociale. Sipas një sondazhi të Qendrës për Kërkime Sociologjike (CIS), strehimi doli si çështja më e rëndësishme në vend, përpara imigracionit dhe ekonomisë.
Shumë vende evropiane përballen me probleme strehimi, por në Spanjë situata është bërë kritike. Banka e Spanjës njofton se gjatë 45 viteve të fundit përpjekja financiare e nevojshme për të blerë një shtëpi është rritur me 89%, krahasuar me vetëm 10% në zonën e euros. Me fjalë të tjera, ndërsa çmimet e banesave dhe të ardhurat janë rritur pothuajse paralelisht në pjesën më të madhe të Evropës, në Spanjë çmimi i pronës është rritur shumë më tepër se pagat.
Kryesisht bëhet fjalë për një mungesë masive strehimi që është grumbulluar që nga kriza financiare e vitit 2008. Vendi ka akumuluar një hendek furnizimi me banesa prej rreth 750 mijë njësive, çka ushtron presion të madh mbi tregun dhe fryen çmimet. Kjo nuk ndodh sepse popullsia e Spanjës po rritet me shpejtësi.
Mungesa e punëtorëve në ndërtim, vonesat në leje dhe planifikim, por edhe kufizimet e ndërtimit të zbatuara nga autoritetet lokale janë shkaqet kryesore, sipas José García-Montalvo, profesor ekonomie në UPF të Barcelonës. Heqja e burokracisë nuk është zgjidhja e vetme. Sipas Ramon Bastida, drejtor i Departamentit të Strehimit të Qëndrueshëm në UPF, ka edhe mënyra praktike për të përshpejtuar procesin, si ndërtimi jashtë vendit, që nënkupton prodhimin e pjesëve të ndërtesave në fabrika dhe montimin e tyre në terren.
Kriza e strehimit prek edhe qiramarrësit. Sipas platformës së pronave Idealista, qiratë në Spanjë janë rritur mesatarisht me 44% në pesë vitet e fundit, me rritje dramatike në vende si Malaga (+86%) ose Madridi (pothuajse 60%). Nuk është çudi që shumica e të rinjve spanjollë nuk largohen nga shtëpia e prindërve deri në moshën 30 vjeç, sipas Eurostat, duke qenë të fundit në BE që bëhen të pavarur, pas të rinjve grekë (31), kroatë (31.5) dhe sllovakë (31).