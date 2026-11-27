Këngëtarja Xhensila Myrtezaj ka reaguar këtë të premte, pesë ditë pasi u bë publik lajmi se Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet ndaj saj dhe e ka dërguar për gjykim për akuzën e fshehjes së të ardhurave. Ajo dyshohet se ka shmangur më shumë se 6 milionë lekë detyrime tatimore gjatë viteve 2023 dhe 2024.
Përmes dy postimeve në rrjetin social Instagram, Myrtezaj ka mohuar akuzat, duke këmbëngulur se të ardhurat e saj burojnë nga aktiviteti artistik që ushtron prej shumë vitesh. Këngëtarja ka paralajmëruar gjithashtu ndjekjen e rrugës ligjore ndaj kujtdo që, sipas saj, shpik apo përhap informacione të pavërteta për të.
“Deri më sot kam zgjedhur të hesht. Mjaft me përdorimin e emrit tim për klikime dhe përfitime. Ndaj kujtdo që shpik ose përhap të pavërteta për mua, do të veproj në rrugë ligjore. Do ta bëj këtë me qetësi dhe vendosmëri, në mbrojtje të emrit dhe të dinjitetit tim”, shkruan këngëtarja.
Myrtezaj pretendon se të gjitha të ardhurat e saj janë faturuar përmes subjektit të saj tatimor. Ajo bën të ditur se, në bashkëpunim me studion ligjore që e përfaqëson, do të paraqesë provat për të kundërshtuar akuzat e ngritura ndaj saj.
“Unë nuk kam fshehur asnjë të ardhur. Të ardhurat e mia janë të ligjshme dhe vijnë nga veprimtaria artistike që ushtroj prej shumë vitesh. Ato janë faturuar përmes subjektit tim tatimor dhe janë lehtësisht të gjurmueshme në sistemin bankar”, shprehet Myrtezaj.
Në reagimin e saj, këngëtarja i është referuar edhe parimit të prezumimit të pafajësisë, duke theksuar se akuzat e ngritura ndaj saj nuk përbëjnë vendim gjykate. Ajo ka kundërshtuar gjithashtu publikimet që lidhen me fshehjen e pasurisë apo blerjen e pronave me burime të pajustifikuara, duke i cilësuar ato si të pasakta.
Myrtezaj deklaron se ka bashkëpunuar plotësisht me organet tatimore dhe ato të drejtësisë dhe se do të vijojë të bashkëpunojë, duke vënë në dispozicion çdo dokument që do t’i kërkohet. Sipas saj, publikimet e pavërteta i shkaktojnë dëme morale, profesionale dhe familjare.
Këngëtarja ka njoftuar se nuk do të bëjë më komente publike për këtë çështje, duke theksuar se përgjigjen e saj do ta japë përpara organeve të drejtësisë.
“Nuk do të bëj më komente publike. Përgjigjen time do t’ua jap organeve të drejtësisë, ku do të paraqes provat se çdo e ardhur e imja është e ligjshme dhe e deklaruar sipas ligjit”, përfundon ajo.
Prokuroria: Dyshohet se ka shmangur mbi 6 milionë lekë detyrime tatimore
Më 22 nëntor u bë e ditur se Prokuroria e Tiranës kishte përfunduar hetimet ndaj këngëtares Xhensila Myrtezaj, duke dërguar dosjen për gjykim për veprën penale “Fshehje e të ardhurave”, të kryer më shumë se një herë.
Sipas Prokurorisë, nga verifikimet financiare janë konstatuar mospërputhje mes të ardhurave të deklaruara nga këngëtarja dhe lëvizjeve të saj financiare. Në fokus të hetimeve kanë qenë depozitimet e parave cash, transaksionet që lidhen me pasuritë e paluajtshme, si dhe tërheqjet e shumave të konsiderueshme të parave.
Gjatë hetimeve, Myrtezaj ka deklaruar se paratë i kishte siguruar nga koncertet e zhvilluara brenda dhe jashtë Shqipërisë. Megjithatë, sipas organit të akuzës, dokumentacioni i paraqitur prej saj i justifikonte këto të ardhura vetëm pjesërisht.
Sipas aktit të ekspertimit kontabël, këngëtarja dyshohet se ka shmangur 2 milionë e 417 mijë e 311 lekë detyrime tatimore për vitin 2023 dhe 3 milionë e 658 mijë e 210 lekë për vitin 2024.
Në total, detyrimet tatimore që dyshohet se janë shmangur arrijnë në 6 milionë e 75 mijë e 521 lekë.
Reagimi i plotë i Xhensila Myrtezajt:
“Ditët e fundit, në rrjetet sociale dhe në media janë përhapur lajme për disa akuza të ngritura ndaj meje. Akuzat lidhen me mungesën dhe pasaktësitë në dokumentacionin për të ardhurat e mia, të cilat janë verifikuar nga organet tatimore për periudhën 2023–2024. Nuk mund të pranoj dhe nuk mund të toleroj që mbi emrin tim të ndërtohen tituj dhe shkrime për klikime. Me publikun kam ndërtuar një marrëdhënie që e çmoj shumë prej vitesh. Për këtë arsye, kësaj situate do t’i përgjigjem me qetësi dhe vendosmëri. Dinjitetin tim do ta mbroj me të njëjtën vendosmëri me të cilën do të mbroj qëndrimin tim. Deri më sot kam zgjedhur të hesht. Mjaft me përdorimin e emrit tim për klikime dhe përfitime. Ndaj kujtdo që shpik ose përhap të pavërteta për mua, do të veproj në rrugë ligjore. Do ta bëj këtë me qetësi dhe vendosmëri, në mbrojtje të emrit dhe të dinjitetit tim. E drejta për mbrojtjen e dinjitetit, të emrit dhe të imazhit tim garantohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe nga ligji. Askush nuk ka të drejtë t’i cenojë ato me tituj të pavërtetë. Unë nuk kam fshehur asnjë të ardhur. Të ardhurat e mia janë të ligjshme dhe vijnë nga veprimtaria artistike që ushtroj prej shumë vitesh. Ato janë faturuar përmes subjektit tim tatimor dhe janë lehtësisht të gjurmueshme në sistemin bankar. Me aktet dhe provat zyrtare që disponojmë, së bashku me studion ligjore që më përfaqëson, do të provojmë vërtetësinë e të ardhurave të mia dhe do të kundërshtojmë çdo akuzë dhe pretendim të ngritur ndaj meje. Figurën time publike e kam ndërtuar për më shumë se një dekadë me punë, sakrifica dhe korrektesë ndaj publikut, shtetit dhe ligjit. Karrierën time e kam ndërtuar me punën artistike dhe me respekt për publikun. Nuk do të lejoj kurrë që figura ime të njolloset nga tituj mediatikë të paverifikuar dhe të pavërtetë. Akuzat që ngrihen nuk janë vendime gjykate. Kërkesa e Prokurorisë për deklarime të pasakta përmban pretendimin e njërës palë. Unë prezumohem e pafajshme derisa fajësia të provohet me vendim gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 30 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Titujt që e paraqesin evazionin si fakt të provuar e shkelin këtë parim. Të ardhurat e mia janë faturuar në sistemin e shtetit shqiptar. Nuk ka mosdeklarim të të ardhurave. Nuk mund të fshihet ajo që ndodhet në sistemin e vetë administratës sonë tatimore. Akuzat që ngrihen nuk kanë të bëjnë me pasuri të krijuara prej meje. Shkrimet për “fshehje pasurie” apo për “blerje pronash me burime të pajustifikuara” janë të pasakta dhe nuk pasqyrojnë realitetin. Kam bashkëpunuar plotësisht me organet tatimore dhe me organet e drejtësisë dhe do të vazhdoj ta bëj këtë, duke u vënë në dispozicion çdo dokument që kërkojnë për zbardhjen e së vërtetës. Çdo titull i pavërtetë dhe çdo foto e imja e përdorur për të ilustruar një akuzë të paprovuar më shkakton dëm moral, profesional dhe familjar. Emri im nuk është material për klikime. Jeta ime, puna ime dhe familja ime preken drejtpërdrejt nga këto publikime të pasakta. U kërkoj mediave dhe portaleve të mos përdorin emrin dhe figurën time në tituj që nuk pasqyrojnë të vërtetën. Nuk do të bëj më komente publike. Përgjigjen time do t’ua jap organeve të drejtësisë, ku do të paraqes provat se çdo e ardhur e imja është e ligjshme dhe e deklaruar sipas ligjit.”