Besnik Bami është një sipërmarrës shqiptar me përvojë shumëvjeçare në drejtimin e kompanisë “Bami sh.p.k.”, e cila ka marrë pjesë në realizimin e projekteve të rëndësishme në infrastrukturën e vendit. Pas çdo vepre të përfunduar qëndrojnë jo vetëm investimi dhe organizimi, por edhe përvoja e specialistëve dhe puna e përditshme e punonjësve.
Sipas informacioneve të dhëna, Bami vlerësohet për korrektësinë dhe cilësinë e punimeve, por edhe për kujdesin ndaj stafit. Ai përpiqet t’u gjendet pranë punonjësve kur përballen me vështirësi personale apo familjare. Kjo tregon se marrëdhënia mes drejtuesit dhe stafit mund të ndërtohet mbi respektin, besimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë së ndërsjellë.
Një shembull i veçantë është organizimi i udhëtimeve me avion charter për punonjësit që duan të kalojnë festat e fundvitit pranë familjeve të tyre jashtë vendit, me shpenzimet e mbuluara nga kompania. Përtej gjestit konkret, kjo nismë përcjell mesazhin se puna e njerëzve vlerësohet dhe se mirëqenia e tyre ka rëndësi.
Në një kohë kur suksesi i biznesit matet shpesh vetëm me fitimin dhe zgjerimin ekonomik, vëmendja ndaj punonjësve përfaqëson një qasje që meriton vlerësim. Kompanitë janë më të forta kur njerëzit që kontribuojnë në to ndihen të respektuar dhe të mbështetur. Përgjegjësia sociale nuk është thjesht një fjalë e bukur; ajo duket te veprimet konkrete dhe te mënyra se si trajtohen punonjësit.
Përvoja e “Bami sh.p.k.” tregon se sipërmarrja mund të synojë njëkohësisht realizimin e projekteve dhe krijimin e një mjedisi ku puna dhe përkushtimi i stafit njihen. Një biznes i suksesshëm ndërtohet me projekte, por qëndron i fortë falë njerëzve të tij.
Besnik Bami njihet si një ndër pesë biznesmenët me të mirë të vendit apo siç thuhet se “Besniku punon edhe vetë me punëtorët”.
Shembulli i fundit ishte shtrimi dhe rregullimi i pistave të reja në aeroportin e Rinasit, ku prej afro 10 ditësh ai punon natën me 380 punonjës për shtrimin e pistës së re të aeroportit të Rinasit, me dhjetra e dhjetra makineri që vetëm një kompani europiane mund t’i ketë. Në Shqipëri në këtë fushë nuk ka asnjë të dytë si “Bami shpk”.
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