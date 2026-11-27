Radio “Europa e Lirë” shkruan ndër të tjera se “Në mesin e dekadës së kaluar, Kosova u përball me sfida të konsiderueshme në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Në periudhën 2012-2015, qindra qytetarë të Kosovës udhëtuan drejt zonave të konfliktit në Siri dhe Irak, ndërsa autoritetet kosovare nisën një sërë hetimesh dhe operacionesh kundër personave të dyshuar për përfshirje në aktivitete të lidhura me terrorizmin.
Shtuni, i cili prej vitesh studion fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor, thotë se rrënjët e problemit në Kosovë shtrihen deri në periudhën e pasluftës.
Pasojat ekonomike dhe traumat e luftës, nevoja e madhe për ndihmë humanitare dhe mungesa e kapaciteteve institucionale kanë krijuar, sipas tij, terren të favorshëm për depërtimin e disa rrjeteve të huaja me agjenda ideologjike.
Disa organizata, thotë ai, krahas ndihmës humanitare dhe financiare, kanë promovuar edhe rryma fetare ekstremiste, të cilat kanë dalluar nga tradita islame në Ballkanin Perëndimor.
Më shumë se dy dekada pas përfundimit të luftës, Shtuni vlerëson se Kosova ka përmirësuar ndjeshëm kapacitetet për t’u përballur me këtë fenomen.
“Kosova, për gjykimin tim, aktualisht është mesatarisht e ekspozuar, por dukshëm më pak krahasuar me periudhën 1999-2015”, thotë ai.
Sipas Shtunit, sot ekziston vetëdije më e madhe institucionale dhe shoqërore, si rezultat i angazhimit të vetë Kosovës dhe mbështetjes së partnerëve ndërkombëtarë.
Por, kjo nuk nënkupton se rreziku është zhdukur.
Ai identifikon tri fusha që kërkojnë vëmendje të vazhdueshme nga institucionet: burimet e dyshimta të financimit të organizatave, përmbajtja ideologjike e aktiviteteve të tyre dhe lidhjet e mundshme me rrjete që promovojnë ekstremizmin e dhunshëm.
Mospërputhjet ndërmjet fondeve të deklaruara dhe shpenzimeve reale, si dhe promovimi i narrativëve që justifikojnë dhunën, janë disa prej treguesve që, sipas tij, meritojnë verifikime të mëtejshme.
Shtuni thekson se rrjetet ekstremiste mund t’i shfrytëzojnë edhe mangësitë në ofrimin e shërbimeve publike, veçanërisht në edukimin dhe aktivitetet jashtëshkollore për të rinjtë.
Për këtë arsye, ai e sheh parandalimin e ekstremizmit si përgjegjësi jo vetëm të institucioneve të sigurisë, por edhe të sistemit arsimor, familjeve dhe institucioneve të tjera që punojnë me të rinjtë.
Autoritetet egjiptiane e identifikojnë Fondacionin Kulturor për Shkencë dhe Edukim si një organizatë nga Kosova dhe e kanë përfshirë në listën e entiteteve terroriste, nën dyshimet për lidhje me Vëllazërinë Myslimane.
Por, në regjistrat e organizatave joqeveritare të Kosovës, një fondacion me këtë emër nuk figuron.
Drejtuesi i një shoqate që mediat kosovare e kanë lidhur me këtë fondacion, mohon çdo lidhje me të, ndërsa institucionet kryesore të sigurisë në Kosovë nuk kanë dhënë sqarime nëse kanë identifikuar subjektin e listuar nga Egjipti apo nëse kanë nisur ndonjë verifikim të pretendimeve.
Ministria e Digjitalizimit dhe Administratës Publike konfirmon për Radion Evropa e Lirë se Departamenti i saj për Organizata Joqeveritare nuk ka marrë asnjë informacion zyrtar nga autoritetet egjiptiane për fondacionin në fjalë.
Pa përgjigje mbeten edhe kërkesat e REL-it drejtuar autoriteteve egjiptiane dhe Bashkësisë Islame të Kosovës për sqarime rreth identitetit dhe veprimtarisë së fondacionit, si dhe bazës së vendimit të Egjiptit.
Ekspertët e sigurisë thonë se mungesa e një emri në regjistrat zyrtarë nuk mjafton për ta konsideruar çështjen të sqaruar, ashtu siç një vendim i një shteti të huaj nuk mjafton për të ndërmarrë masa ndaj një organizate në Kosovë.
Sipas tyre, rasti kërkon një proces të koordinuar verifikimi, që do të adresonte si shqetësimet e mundshme të sigurisë, ashtu edhe dyshimet e ngritura ndaj një organizate që aktualisht vepron në Kosovë.
Fondacioni Kulturor për Shkencë dhe Edukim është përfshirë nga autoritetet gjyqësore egjiptiane në një listë prej 35 entitetesh, të dyshuara për lidhje me Vëllazërinë Myslimane – një lëvizje islamiste të cilën Egjipti e konsideron organizatë terroriste, shkruan ndër të tjera radio “Europa e Lirë”.
Pas publikimit të listës, disa media në Kosovë e identifikuan fondacionin me Asociacionin për Kulturë, Edukim dhe Arsim, të njohur me shkurtesën AKEA.
Por, Ministria e Digjitalizimit dhe Administratës Publike thotë se në regjistrin e saj ekziston vetëm asociacioni dhe jo fondacioni me emrin e publikuar nga autoritetet egjiptiane.
“Një organizatë me emrin ‘Fondacioni Kulturor për Shkencë dhe Edukim’ nuk ka qenë ndonjëherë e regjistruar në DOJQ [Departamentin për Organizata Joqeveritare]”, thuhet në përgjigjen e Ministrisë për Radion Evropa e Lirë.
Sipas saj, një organizatë nuk ka të drejtë ligjore të regjistrohet me të njëjtin emër dhe të njëjtën shkurtesë si një organizatë tjetër.
Ministria konfirmon se AKEA është regjistruar si asociacion më 9 dhjetor të vitit 2004, me numrin unik të regjistrimit 5110087-1.
Sipas statutit të saj, organizata ka për qëllim promovimin e vlerave kulturore dhe arsimore, humanizmit, solidaritetit, tolerancës, paqes dhe mirëkuptimit.
Nëse fondacioni i listuar nga Egjipti ka vepruar ndonjëherë në Kosovë me ndonjë emër tjetër apo nëse ka pasur lidhje me ndonjë subjekt të regjistruar në vend, mbetet e paqartë.
Radio Evropa e Lirë iu drejtua Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Zyrës së Kryeministrit, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, për të mësuar nëse kanë pranuar informacione nga autoritetet egjiptiane dhe nëse kanë ndërmarrë hapa për identifikimin e fondacionit.
Asnjë prej këtyre institucioneve nuk u përgjigj deri në publikimin e këtij artikulli.