Gjermania dhe Austria kërkuan të enjten që biznesi evropian i TikTok të kalojë në pronësi dhe kontroll evropian, me argumentin se rregullimi i vetëm nuk mjafton për shqetësimet mbi aksesin në të dhëna dhe algoritmet. Kërkesa për TikTok në pronësi evropiane u paraqit pas takimit në Vjenë midis ministrit gjerman të Kulturës dhe Medias, Wolfram Weimer, dhe sekretarit austriak të Shtetit për Digjitalizimin, Alexander Proell.
Platforma, në pronësi kineze, sipas Weimer përbën “rreziqe themelore të politikës së sigurisë për Evropën”. Në një deklaratë të përbashkët, dy politikanët kërkuan “një strukturë pronësie evropiane për biznesin evropian të TikTok dhe përgjegjësi evropiane për infrastrukturën kryesore teknologjike — nga algoritmi i rekomandimit te aksesi në të dhëna”.
Gjermania dhe Austria synojnë të ndërtojnë mbështetje në nivel BE-je për propozimin e tyre në mbledhjen e Këshillit të Telekomunikacionit dhe Energjisë (TTE) në Bruksel më 2 dhjetor, thuhet në deklaratë. Më 6 nëntor, TikTok u konstatua paraprakisht në shkelje të Aktit Evropian për Shërbimet Digjitale (DSA) për mënyrën se si sistemi i tij i rekomandimit u ekspozon përdoruesve përmbajtje potencialisht të dëmshme. Weimer dhe Proell vlerësuan megjithatë se rregullimi nuk i përgjigjet “pyetjes bazë se kush e kontrollon në të vërtetë platformën”.
“Infrastruktura e demokracisë” Për Proell, “TikTok nuk është më lodër, por pjesë e infrastrukturës së demokracisë sonë”. Sipas tij, kjo infrastrukturë “nuk duhet të mbetet në duart e një rivali sistemik gjeopolitik”. Weimer kishte deklaruar në maj se ishte “i bindur fort se Evropa duhet të ndjekë shembullin amerikan dhe se struktura e pronësisë së kompanisë duhet të vihet në diskutim”.
Në janar, ByteDance, kompania mëmë kineze e TikTok, ia dorëzoi kontrollin e operacioneve amerikane të platformës një sipërmarrjeje të përbashkët me shumicë pronësie amerikane, si përgjigje ndaj kërcënimit për ndalim në Shtetet e Bashkuara. TikTok e hodhi poshtë propozimin si “pa asnjë vlerë”, duke thënë se ai injoron ligjet ekzistuese evropiane, përfshirë Aktin Evropian për Shërbimet Digjitale dhe GDPR, si dhe programin e sigurisë së të dhënave Project Clover, me vlerë 12 miliardë euro.
Kompania shtoi se operacionet e saj evropiane drejtohen nga shoqëri të regjistruara në Irlandë dhe Britani dhe u nënshtrohen ligjit evropian. Sipas TikTok, kompania mëmë ByteDance është në shumicë në pronësi të investitorëve institucionalë globalë dhe nuk ka pjesëmarrje pronësie nga qeveria kineze.