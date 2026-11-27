Presidenti Donald Trump la të kuptohet të enjten se është i gatshëm për bashkëpunim me demokratët, pas humbjeve të thella të republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit për Kongresin, që u mbajtën në fillim të këtij muaji. Gjatë një bisede telefonike me ushtarakët me rastin e Ditës së Falenderimeve, ai u shpreh se pret një marrëdhënie shumë ndërpartiake me demokratët.
"Kam ndjesinë se do të përfundojmë duke pasur një marrëdhënie shumë ndërpartiake me demokratët dhe do të jemi në gjendje të zgjidhim shumë çështje të ndryshme, si sigurimet dhe kujdesi shëndetësor, si dhe shumë çështje të tjera. Do të kujdesemi për to", deklaroi presidenti amerikan.
Komunikimi me ushtarakët u zhvillua në një atmosferë festive nga rezidenca e tij në Mar-a-Lago, në Florida. Dita e Falenderimeve është një nga festat më të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara.
Trump ruan të drejtën e vetos
Presidenti kujtoi se mban të drejtën e vetos ndaj projektligjeve që do të propozojë shumica e re demokrate në Kongresin federal. Megjithatë, ai nxitoi të shtonte se nuk synon ta përdorë atë për çdo gjë gjatë dy viteve të ardhshme, që përbëjnë pjesën e mbetur të mandatit të tij. Sipas Kushtetutës së SHBA-së, Trump nuk ka të drejtë të kandidojë për një mandat të tretë presidencial.
Toni papritur pajtues i republikanit u regjistrua dy javë pasi politikani demokrat Abdul El-Sayed, i zgjedhur senator në shtetin e Miçiganit, i kërkoi Trumpit të mbështeste nismën për mbulim universal shëndetësor për amerikanët. El-Sayed publikoi në platformën X një fotografi ku shfaqeshin të dyja anët e një karte të artë, që ngjante me një kartë sigurimi shëndetësor dhe mbante etiketën "TrumpCare".
Sipas një raportimi të New York Post, presidenti Trump ka deklaruar së fundmi se nuk do të kishte kundërshtime për t'u takuar me Abdul El-Sayed, të cilin e cilësoi si "një djalë të zgjuar". Kjo vjen pavarësisht se partia e tij dhe vetë Trumpi i kishin vënë gjatë fushatës zgjedhore etiketat "mbështetës i terroristëve" dhe "ekstremist radikal".