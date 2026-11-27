Sony nuk i referohet Aibo-s, qenit robotik të kompanisë japoneze të elektronikës dhe argëtimit, si një “produkt” të thjeshtë. Robotët Aibo, të lançuar fillimisht në vitin 1999, janë shitur të gjithë dhe nuk prodhohen më. Megjithatë, Sony Group Corp. në Tokio ka krijuar një “program adoptimi” ku pronarët dhurojnë Aibo-t e tyre, të cilët më pas marrin riparime dhe përmirësime të nevojshme, duke u dhënë atyre një jetë të dytë.
Këta robotë kafshësh shtëpiake tani gjejnë shtëpi të reja në spitale dhe objekte të tjera, duke ofruar ngushëllim dhe buzëqeshje për pacientët dhe stafin. Sony nuk zbulon detaje mbi çmimet apo numrin e Aibo-ve të shitur. I pajisur me sensorë, kamera dixhitale dhe një lloj inteligjence, Aibo është programuar të mbajë mend emrin, fytyrën e pronarit dhe mjedisin përreth, duke krijuar një iluzion bindës të personalitetit.
Aibo simulon një këlysh të vërtetë: leh, anon kokën me kuriozitet, lëviz veshët, ecën me lëvizje të ngadalta, shfaq lumturi kur përkëdhelet dhe shkon në “gjumë”. Përveç kësaj, ai mund të bëjë fotografi dhe monitoron vazhdimisht mosfunksionimet e veta mekanike. Yoshiyuki Katsuno, zyrtar i Sony që mbikëqyr programin, thekson se pronarët ndihen sikur po ndahen nga një fëmijë i tyre kur i dhurojnë robotët.
Katsuno shprehet se Aibo nxit ndërveprimin njerëzor dhe ofron shërim emocional, duke ndihmuar shpirtrat e lodhur të gjejnë forcë dhe të vazhdojnë. Ai shpreson të përhapë ndikimin pozitiv të Aibo-s. Në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit St. Marianna në Kawasaki, në periferi të Tokios, Aibo ka ndihmuar me pritjet e gjata për pacientët vizitorë dhe ka bindur fëmijët hezitues të ekzaminohen, sipas Dr. Manabu Komori nga departamenti i otolaringologjisë.
Komori thekson se Aibo motivon fëmijët, duke e bërë vizitën në spital më pak të pakëndshme. Kjo fushë mjekësore, që merret me veshin, hundën dhe fytin, ka shpesh shumë pacientë fëmijë. Ndërsa spitali përdor edhe qen të vërtetë për terapi, të cilët kërkojnë kujdes dhe ushqim të vazhdueshëm dhe mund të jenë me temperament, qentë robotikë ofrojnë avantazhe praktike. Megjithatë, Komori ishte i kujdesshëm të mos thoshte se robotët janë më të mirë se qentë e vërtetë.
Në kulturën japoneze, “kawaii” (këndshmëria) është një tipar shumë i dëshirueshëm që inkurajon harmoninë dhe komunikimin, jo dobësinë apo inferioritetin. Jerry Wang, Kryetar Ekzekutiv i FF EAI Robotics Ecosystem, pajtohet, duke thënë se për lidhje emocionale, një “formë e lezetshme” është thelbësore, qoftë ajo e një qeni, maceje apo rose, në kontrast me robotët patrullues me pamje kërcënuese. Ai thekson se nëse dëshironi një lidhje emocionale, dëshironi një formë të lezetshme.
Marrë nga AP News