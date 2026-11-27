Aksionet e SpaceX shënuan një rritje prej 7.47% në tregtimin e natës në platformën Blue Ocean ATS, pasi CEO Elon Musk zgjeroi planin e tij për dhurimin e aksioneve të SpaceX për fëmijët amerikanë. Musk njoftoi në X se do të dhurojë “një aksion tjetër të SpaceX për të gjithë fëmijët në Amerikë çdo vit”. Kjo rritje vjen pas një mbylljeje pozitive të aksioneve të mërkurën, me një rritje prej 1.30% para Ditës së Falënderimeve.
Blue Ocean ATS është një sistem alternativ tregtimi për aksionet amerikane, i cili operon nga ora 20:00 deri në 04:00 ET, jashtë orarit të rregullt të bursave. Tregtimi i natës rifilloi në orën 20:00 ET në Ditën e Falënderimeve, ndërkohë që bursat amerikane ishin të mbyllura të enjten dhe do të mbylleshin më herët të premten. Ky kontekst i mundësoi aksioneve të SpaceX të reagonin menjëherë ndaj njoftimit të Musk.
Angazhimi i fundit i Musk pason një njoftim të mëparshëm të SpaceX të mërkurën, ku kompania deklaroi se do të dhuronte një aksion të klasës A për çdo “Trump Account” aktiv, llogari investimi me avantazhe fiskale për fëmijët amerikanë. Musk personalisht do të përputhte këtë dhuratë. Në një postim tjetër në X, Musk theksoi se kontributi i SpaceX do të transferohej muajin e ardhshëm, ndërsa dhurata e tij personale do të bëhej pasi të skadonte periudha e bllokimit të aksioneve të tij në qershor të vitit të ardhshëm.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, deri në tetor ishin krijuar gati 70 milionë “Trump Accounts”. Që nga lançimi i programit në korrik, familjet dhe miqtë kanë kontribuar më shumë se 1 miliard dollarë në këto llogari, duke e çuar totalin e depozitave nga të gjitha burimet në më shumë se 9 miliardë dollarë. Këto shifra tregojnë një interes të madh për programin dhe potencialin e tij.
Marrë nga CNBC