Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, e ka krahasuar Vladimir Putinin me Adolf Hitlerin, duke kundërshtuar trajtimin e tij si mik nga presidenti amerikan, Donald Trump. Deklarata e Zelenskyt u dha në një intervistë për BBC-në, ku ai u pyet për qëndrimin e Trumpit ndaj homologut rus.
Sipas presidentit ukrainas, afrimiteti i Trumpit me Putinin nuk mund të justifikohet. "Është njësoj sikur dikush të thoshte gjatë Luftës së Dytë Botërore se Hitleri është mik i mirë", u përgjigj ai. Zelensky theksoi se Putini nuk mund të konsiderohet mik, pasi e cilësoi atë agresor dhe vrasës për shkak të luftës së nisur nga Rusia kundër Ukrainës.
"Ai është agresor dhe vrasës. Nuk mund të jetë mik. Thjesht nuk mundet", deklaroi Zelensky. Krahasimi i tij pasqyron kundërshtimin ndaj çdo qasjeje që e trajton udhëheqësin rus si partner, pavarësisht pushtimit të Ukrainës dhe pasojave të luftës.
Zelensky: vonesat me armë po kushtojnë jetë
Në të njëjtën intervistë, presidenti ukrainas shprehu zhgënjimin e thellë për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Ukrainës. Ai denoncoi vonesat në furnizimin me raketa të rëndësishme për interceptimin e sulmeve ajrore, të cilat, sipas tij, po kushtojnë jetë njerëzish.
Zelensky vuri në dukje gjithashtu se Uashingtoni nuk po ushtron presion të mjaftueshëm ndaj Rusisë. Kritika e tij vjen në një kohë kur raportet mes Trumpit dhe Putinit janë në qendër të vëmendjes, ndërsa përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës vazhdojnë.
Qëndrimi i presidentit amerikan ndaj homologut rus dhe mënyra se si Uashingtoni synon të ndërmjetësojë për një marrëveshje kanë rëndësi të drejtpërdrejtë për Kievin. Zelensky ka përsëritur vazhdimisht se Rusia është pala që nisi agresionin dhe se çdo përpjekje për paqe duhet të marrë parasysh përgjegjësinë për luftën dhe sigurinë e Ukrainës.