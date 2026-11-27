Pas më shumë se 14 orësh debatesh të forta, përplasjesh politike dhe replikash mes mazhorancës dhe opozitës, Kuvendi ka miratuar me 80 vota pro dhe 20 kundër buxhetin e shtetit për vitin 2027, i cili këtë vit ka kaluar pragun historik të 10 miliardë eurove. Të gjitha amendamentet e paraqitura nga opozita u rrëzuan.
Seanca plenare e kësaj të enjteje u shoqërua me një klimë të tensionuar politike, ku në qendër të diskutimeve ishin jo vetëm projektbuxheti dhe ndryshimet fiskale, por edhe aktet normative të qeverisë për tubimet, të cilat kanë shkaktuar debate të forta mes palëve politike.
Deputetët e opozitës kundërshtuan ashpër paketën antidhunë, duke e cilësuar atë si një përpjekje për të kufizuar të drejtën kushtetuese për protestë. Nga ana tjetër, mazhoranca mbrojti nismën e qeverisë, duke argumentuar se masat synojnë parandalimin e akteve të dhunës dhe mbrojtjen e institucioneve, pronës publike dhe asaj private.
Një prej momenteve më të rëndësishme të seancës ishte edhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese për pezullimin e dispozitës që parashikon gjobën prej 5 mijë lekësh për bllokimin e rrugëve gjatë protestave. Ky vendim u bë shkak për replika të forta mes deputetëve të opozitës dhe kreut të Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, lidhur me kompetencat e Kuvendit për vijimin e shqyrtimit të akteve normative.
Gjatë diskutimeve nuk munguan as përplasjet personale. Sali Berisha u përfshi në replika me ministrin e Kulturës, Blendi Gonxhja, si dhe me deputetin socialist Erion Braçe. Nga ana tjetër, Ulsi Manja shkëmbeu akuza me kreun e Partisë Mundësia, Agron Shehaj, dhe deputetin Erald Kapri.
Pavarësisht tensioneve dhe kundërshtimeve të opozitës, mazhoranca vijoi procedurën parlamentare deri në votimin e projektbuxhetit dhe paketës fiskale për vitin 2027. Në momentin e votimit të buxhetit, kryeministri Edi Rama nuk ishte i pranishëm në sallën e Kuvendit.
Miratimi i tyre me shumicë votash shënon përmbylljen e një prej proceseve më të rëndësishme parlamentare të këtij viti. Megjithatë, debati politik pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, veçanërisht në prag të protestës së paralajmëruar për 28 nëntor.