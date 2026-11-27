Francesca Albanese, raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në territoret palestineze, u bllokua në një terminal aeroporti në Kosta Rikë të premten, pasi iu mohua hyrja në vend. Ajo ndodhet në pritje të një vendimi gjykate që do të përcaktojë nëse mund të hyjë në vend apo duhet të largohet. Albanese postoi një foto në platformën X, ku shfaqej një valixhe pranë një rreshti me vende bosh, me mbishkrimin: “Këtu do të kaloj natën time të parë në Kosta Rikë.”
Autoritetet e imigracionit të Kosta Rikës i bllokuan hyrjen të enjten, duke deklaruar se ajo ishte subjekt i një “alarmi” ndërkombëtar për lidhje të dyshuara me terrorizmin dhe se prania e saj përbënte rrezik për sigurinë kombëtare. Albanese është një hetuese e pavarur me profil të lartë, e cila shqyrton abuzimet e të drejtave të njeriut në territoret palestineze. Ajo është pjesë e një grupi ekspertësh të emëruar nga Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, me 47 anëtarë në Gjenevë, për të monitoruar dhe raportuar mbi kushtet e të drejtave të njeriut në vende të veçanta dhe respektimin e të drejtave specifike në mbarë botën. Ajo u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara në korrik 2025 për punën e saj dhe kritikat e ashpra ndaj politikave të SHBA-së dhe Izraelit gjatë luftës në Gaza. Sekretari i Shtetit Marco Rubio e përshkroi veprimtarinë e saj si një “fushatë lufte politike dhe ekonomike kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit”.
Albanese kishte udhëtuar drejt Kosta Rikës me ftesë të Universitetit të Kosta Rikës, i cili ishte planifikuar t’i jepte asaj një doktoratë nderi. Pas mohimit të hyrjes, një peticion habeas corpus u paraqit në emër të saj në Dhomën Kushtetuese të Gjykatës Supreme. Gjykata lëshoi një urdhër të përkohshëm që e lejonte atë të qëndronte në vend dhe u dha autoriteteve të imigracionit 24 orë kohë për të shpjeguar arsyet e mohimit të hyrjes. Ndërsa peticioni është në pritje, Albanese mbetet në një dhomë në aeroport. Nga atje, ajo iu bashkua ceremonisë së doktoratës nderi të universitetit përmes një video-telefonate. Një nga asistentët e saj, të cilit iu lejua hyrja në vend, pranoi diplomën në emër të saj.
Në fjalimin e saj, Albanese tha se vendimi për t’i mohuar hyrjen mund të lidhej me sanksionet. “Jam thellësisht e indinjuar që qeveria e Kosta Rikës ka përhapur informacione të rreme duke më lidhur me terrorizmin. Mbrojtja e të drejtave të njeriut nuk është terrorizëm, dhe qeveria do të përgjigjet për këto insinuata, siç duhet në një vend të qeverisur nga sundimi i ligjit,” deklaroi Albanese. Ajo kritikoi gjithashtu atë që e përshkroi si bashkëpunim të qeverisë së Kosta Rikës në politikat izraelite të shtypjes kundër palestinezëve, duke cituar nënshkrimin e një marrëveshjeje të tregtisë së lirë me Izraelin, e cila pret ratifikimin legjislativ.
Qeveria e djathtë e Kosta Rikës është ndër disa qeveri në rajon që kanë kërkuar të afrohen me administratën Trump, duke pranuar deportime nga SHBA-ja në vende të treta, një veprim që provokoi kritika të ashpra, dhe ka ndërtuar një mega-burg të stilit Bukele si pjesë e zotimit të saj për të luftuar krimin. Presidentja e Kosta Rikës, Laura Fernández, nuk ka komentuar çështjen, por ministri i presidencës së saj, ish-Presidenti Rodrigo Chaves, iu drejtua ndërhyrjes së gjykatës në mediat sociale. “Edhe një uzurpim tjetër nga një gjyqësor gjithnjë e më arbitrar, një që uzurpon kompetencat e dy degëve të tjera të qeverisë dhe tani mbron të huajt e shënuar nga alarme ndërkombëtare për lidhje me AKTE TERRORISTE!” shkroi Chaves për peticionin habeas corpus që ndaloi dëbimin e Albanese.
Zyra e Avokatit të Popullit të Kosta Rikës kritikoi autoritetet e imigracionit për mohimin “automatik” të hyrjes së Albanese pa vlerësuar rastin e saj, statusin e saj zyrtar apo imunitetin e saj si raportuese e OKB-së. Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, gjithashtu tha se ishte “thellësisht i shqetësuar” nga vendimi i Kosta Rikës për t’i mohuar hyrjen asaj.
Marrë nga AP News