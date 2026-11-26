Milan ka regjistruar fitoren e dytë në Europa League, duke triumfuar me rezultatin 2-4 në transfertën ndaj Olympiacos, në ndeshjen e vlefshme për javën e pestë të kompeticionit. Kuqezinjtë realizuan një përmbysje spektakolare, pasi e panë veten në disavantazh të dy golave.
Skuadra greke kaloi në avantazh në minutën e 31-të, kur Lorenzo Pirola goditi me kokë. Topi u përplas fillimisht në traversë dhe më pas në trupin e portierit Mike Maignan, duke përfunduar në rrjetë. Në fillim të pjesës së dytë, Jota Silva dyfishoi shifrat për vendasit.
Reagimi i Milanit ishte i menjëhershëm. Në minutën e 56-të, Omari Hutchinson ngushtoi diferencën me një goditje fantastike. Shtatë minuta më vonë, Alphadjo Cisse barazoi shifrat me kokë, pas një krosimi të Hutchinson.
Përmbysja u kompletua në minutën e 71-të. Christian Pulisic shënoi golin e tretë me një goditje fluturimthi, sërish pas një aksioni të bukur të Hutchinson. Në minutën e fundit shtesë, Diego Moreira vulosi rezultatin 2-4.
Pavarësisht suksesit, Milani mbetet në vendin e 21-të me 6 pikë, duke vijuar garën për një vend në play-off.
Në ndeshjet e tjera, Bournemouth fitoi 1-2 ndaj Celta Vigos, Plzen mposhti 4-0 Benficën, ndërsa Bayer Leverkusen triumfoi 0-2 në transfertën ndaj Dinamo Zagrebit.