Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka përcjellë nga Vlora një mesazh urimi për të gjithë shqiptarët me rastin e 114-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i shtetit ka theksuar rëndësinë e kësaj dite historike, duke bërë thirrje për unitet kombëtar, zhvillim dhe përparim të vendit.
Në mesazhin e tij, Begaj shprehet se krenaria për historinë, dashuria për atdheun dhe besimi në forcën e bashkimit duhet të shërbejnë si frymëzim për ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për Shqipërinë dhe shqiptarët.
“Nga Vlora e Pavarësisë, gëzuar 114-vjetorin e Ditës së Flamurit të gjithë shqiptarëve! Me krenari për historinë tonë, me dashuri për atdheun dhe besim në forcën e unitetit, le ta bëjmë këtë moment historik një mundësi për më shumë zhvillim, përparim dhe shpresë në të ardhmen e vendit tonë. Gëzuar! Rroftë Shqipëria dhe kombi shqiptar! Zoti e bekoftë Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët!”, shkruan presidenti Begaj.
Urimi i kreut të shtetit vjen në një nga ditët më të rëndësishme të historisë kombëtare, kur shqiptarët përkujtojnë ngritjen e Flamurit Kuqezi në Vlorë më 28 Nëntor 1912 dhe shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë.