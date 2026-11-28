Ushtria amerikane ka goditur një anije tregtare në Gjirin e Omanit, pasi ekuipazhi i saj nuk iu bind paralajmërimeve për të ndaluar lundrimin. Sulmi ndaj anijes Pacific Archer është kryer nga një aeroplan ushtarak amerikan, i cili goditi pjesën e pasme të anijes dhe dëmtoi sistemin e saj të lëvizjes.
Pas goditjes, anija është nxjerrë jashtë funksionit dhe ka mbetur e paaftë për të vazhduar lundrimin, ndërsa SHBA-ja ka publikuar edhe pamjet e momentit të goditjes, raporton Telegrafi. Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane (CENTCOM) njoftoi se anija lundronte nën flamurin e Palaut dhe ishte nisur nga porti iranian i Bandar Abbasit.
Sipas autoriteteve amerikane, ekuipazhi kishte marrë disa paralajmërime, por nuk i ishte përgjigjur kërkesës për të ndaluar. CENTCOM-i bëri të ditur se nga sulmi nuk pati të lënduar në mesin e ekuipazhit civil. Autoritetet amerikane nuk kanë dhënë detaje për ngarkesën që transportonte anija apo destinacionin e saj.
Ngjarja ndodh në kuadër të zbatimit të bllokadës detare amerikane ndaj Iranit, përmes së cilës Uashingtoni synon të pengojë lëvizjen e anijeve që transportojnë mallra drejt dhe nga portet iraniane. Më 18 nëntor, autoritetet amerikane kishin zgjeruar kriteret për zbatimin e kësaj bllokade, duke paralajmëruar se shkelje mund të konsiderohet edhe marrja e ngarkesave në det të hapur, nëse ato paraprakisht janë ngarkuar në Iran.
Presidenti amerikan, Donald Trump, e ka cilësuar bllokadën si më të suksesshmen në historinë e SHBA-së. Sulmi ndaj Pacific Archer vjen në një periudhë tensionesh të vazhdueshme në rajon, veçanërisht rreth Ngushticës së Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme detare për transportin global të naftës.