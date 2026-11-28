Zgjedhjet lokale në Tajvan kanë nisur të shtunën, ndërsa votuesit po zgjedhin kryetarë bashkish dhe kryetarë qarqesh për një mandat katërvjeçar. Qendrat e votimit mbyllen në orën 16:00 me orën lokale, ndërsa rezultatet priten deri në mbrëmje.
Sipas raportimeve, fushata është përqendruar kryesisht te transporti, kujdesi për fëmijët dhe mjedisi, ndërsa tema e Kinës nuk ka qenë ndër çështjet kryesore të garës. Pavarësisht kësaj, Pekini ka ndërhyrë vazhdimisht në debatin publik rreth votimeve.
Shumica e kandidatëve i përkasin Partisë Demokratike Progresiste (DPP) në pushtet ose Partisë Nacionaliste, e njohur ndryshe si Kuomintang (KMT). KMT tradicionalisht ka rezultuar më mirë në zgjedhjet lokale dhe mbështet lidhje më të ngushta me Kinën.
Presidenti Lai Ching-te ka bërë fushatë për kandidatët e DPP-së. Ndërkohë, qeveria e Tajvanit i ka paralajmëruar qytetarët të jenë të vëmendshëm ndaj lajmeve të rreme në rrjetet sociale, duke përmendur një fushatë dezinformimi nga Kina.
Gara për Tajpein dhe pesha e rezultatit
Në garën për kryetar të Tajpeit, kandidati i DPP-së Puma Shen është shpallur i kërkuar nga policia kineze për akuzat për "veprimtari separatiste". Ai e nisi garën si i pafavorizuar, por ka arritur të tërheqë turma të mëdha në tubimet e fushatës.
Shen ka deklaruar se policia kineze nuk e ka kontaktuar kurrë dhe se, kushdo që fiton, zgjedhja në Tajpei do të ishte një fitore e demokracisë përballë presionit nga Pekini. Nëse ai fiton, do të ishte kryetari i parë i DPP-së në kryeqytet pas pothuajse 30 vitesh.
Sipas Austin Wang, profesor i shkencave politike në Universitetin e Nevadës, një rezultat i tillë mund të shihej si "mjaft i turpshëm" në Pekin. Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj sipas parimit të "Një Kine" dhe kohët e fundit ka shtuar presionin, duke kërcënuar me forcë për ta marrë nën kontroll ishullin.
Kryetari aktual i Tajpeit dhe anëtari i KMT-së, Chiang Wan-an, ka bërë fushatë kundër Shen dhe ka mbledhur gjithashtu mijëra mbështetës në tubimet e tij. Ai shihet edhe si kandidat i mundshëm për zgjedhjet presidenciale në të ardhmen.
Në zgjedhjet e fundit, KMT fitoi 14 nga 22 qytetet dhe qarqet, ndërsa DPP vetëm pesë. Analistët kanë paralajmëruar se votimet lokale nuk janë tregues i sigurt për mënyrën se si njerëzit mund të votojnë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2028.
Megjithatë, rezultatet e së shtunës mund të ndikojnë në procesin e përzgjedhjes së kandidatit presidencial të KMT-së. DPP pritet të mbështesë presidentin Lai për një mandat të dytë, ndërsa kandidatët më të mundshëm të KMT-së janë kryetari në largim i Taichungut, Lu Shiow-yen, dhe kryetari i parlamentit, Han Kuo-yu.
Kryetarja e KMT-së, Cheng Li-wun, qëndrimi pro-Pekinit i së cilës e ka larguar edhe nga shumë anëtarë të partisë, shihet gjithashtu si një kandidate e mundshme për nominimin e partisë. Ajo mund të përballet me presion për të dhënë dorëheqjen nëse KMT rezulton dobët në zgjedhjet lokale.