Kursi i këmbimit sot e vendos euron në 89.3 lekë për blerje dhe 90.1 lekë për shitje, ndërsa dollari amerikan blihet me 81.4 lekë dhe shitet me 82.4 lekë.
Në listën e monedhave kryesore, paundi britanik blihet me 106.6 lekë dhe shitet me 107.6 lekë, franga zvicerane blihet me 97.4 lekë dhe shitet me 98.4 lekë. Dollari kanadez blihet me 57.1 lekë dhe shitet me 58.1 lekë, ndërsa dollari australian blihet me 53.9 lekë dhe shitet me 54.9 lekë.
Kursi i këmbimit sot sipas monedhës
- Euro (EUR): blihet me 89.3 lekë dhe shitet me 90.1 lekë
- Dollari amerikan (USD): blihet me 81.4 lekë dhe shitet me 82.4 lekë
- Paundi britanik (GBP): blihet me 106.6 lekë dhe shitet me 107.6 lekë
- Franga zvicerane (CHF): blihet me 97.4 lekë dhe shitet me 98.4 lekë
- Dollari kanadez (CAD): blihet me 57.1 lekë dhe shitet me 58.1 lekë
- Dollari australian (AUD): blihet me 53.9 lekë dhe shitet me 54.9 lekë
- Korona daneze (DKK): blihet me 10.05 lekë dhe shitet me 11.07 lekë
- Korona norvegjeze (NOK): blihet me 6.84 lekë dhe shitet me 7.55 lekë
- Korona suedeze (SEK): blihet me 6.89 lekë dhe shitet me 7.57 lekë
- Lira turke (TRY): blihet me 1.59 lekë dhe shitet me 1.69 lekë
- Jeni japonez (JPY): blihet me 0.51 lekë dhe shitet me 0.54 lekë
- Denari maqedonas (MKD): blihet me 1.44 lekë dhe shitet me 1.49 lekë
Kursi i këmbimit jepet si çmime blerjeje dhe shitjeje, prandaj kushdo që konverton valutë duhet të shohë të dyja anët e kuotimit.
Kurset mund të ndryshojnë nga një pikë këmbimi te tjetra. Kontrolloni kursin aktual para se të këmbeni.