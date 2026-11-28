Moti sot pritet me rrebeshe shiu në Tiranë, Durrës, Vlorë dhe Gjirokastër, ndërsa në Shkodër dhe Korçë parashikohet shi. Qielli do të jetë i vranët në të gjashtë qytetet, me gjasa për reshje që shkojnë nga 85 për qind në Shkodër deri në 100 për qind në Korçë.
Temperaturat do të luhaten nga 5 deri në 15 gradë Celsius. Më e larta pritet në Vlorë me 15 gradë, ndërsa më e ulëta në Korçë me 5 gradë. Era parashikohet deri në 15 km/h në Durrës, deri në 12 km/h në Korçë, deri në 7 km/h në Vlorë e Gjirokastër, deri në 6 km/h në Shkodër dhe deri në 3 km/h në Tiranë.
Moti sot në qytetet kryesore
- Tiranë: rrebeshe shiu, 10° / 14°C, gjasa për reshje 95%, erë deri 3 km/h
- Durrës: rrebeshe shiu, 11° / 14°C, gjasa për reshje 88%, erë deri 15 km/h
- Shkodër: shi, 9° / 13°C, gjasa për reshje 85%, erë deri 6 km/h
- Vlorë: rrebeshe shiu, 12° / 15°C, gjasa për reshje 95%, erë deri 7 km/h
- Korçë: shi, 5° / 10°C, gjasa për reshje 100%, erë deri 12 km/h
- Gjirokastër: rrebeshe shiu, 11° / 15°C, gjasa për reshje 95%, erë deri 7 km/h
Kushtet atmosferike me reshje shiu në të gjithë qytetet e listuara e bëjnë të nevojshëm një çadër gjatë ditës.