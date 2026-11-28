Horoskopi i ditës nis me Hënën në Gaforre, në hënë në rënie, që e kthen vëmendjen nga shtëpia, familja dhe ndjenjat e vjetra. Dielli në Shigjetar mban gjallë dëshirën për të ecur përpara, ndërsa Merkuri në Akrep i bën bisedat më të thella se zakonisht. Venusi në Peshore zbut marrëdhëniet dhe nxit sjelljen e mirë, ndërsa Marsi në Virgjëreshë kërkon rregull në punët e përditshme. Saturni në Dash, retrograd, kujton se durimi ia vlen. Në mbrëmje Hëna kalon në Luan dhe atmosfera bëhet më e ngrohtë e më e hapur.
Horoskopi i ditës për çdo shenjë
Dashi (21.03 – 19.04)
Në punë sot ju duhet të ruani qetësinë, sepse Marsi në Virgjëreshë nxit imtësinë dhe ju mund të lodheni me detaje të vogla. Sa i përket dashurisë, një bisedë e sinqertë ju afron më shumë. Mos jini kategorikë në gjykimet e shpejta.
Demi (20.04 – 20.05)
Marrëdhëniet me të afërmit kërkojnë vëmendje, sepse Hëna në Gaforre zgjon kujtime dhe ndjeshmëri. Në punë, rregulli ju ndihmon të mbyllni një detyrë të vonuar. Yjet ju këshillojnë të mos premtoni më shumë sesa mund të bëni.
Binjakët (21.05 – 20.06)
Fjala juaj ka peshë sot, sepse Merkuri në Akrep i bën bisedat më të drejtpërdrejta. Në dashuri, një takim i thjeshtë sjell më shumë ngrohtësi sesa një plan i madh. Tregohuni të kujdesshëm me thashethemet në punë.
Gaforrja (21.06 – 22.07)
Hëna në Gaforre ju bën më të ndjeshëm se zakonisht, ndaj kushtojini kohë familjes dhe shtëpisë. Në punë, një koleg mund të kërkojë ndihmën tuaj dhe ju e jepni me kënaqësi. Në mbrëmje humori përmirësohet ndjeshëm.
Luani (23.07 – 22.08)
Në mbrëmje Hëna kalon në Luan dhe ju ndiheni më të sigurt në vetvete. Ditën nisni me punë praktike, sepse Marsi në Virgjëreshë ju mban të përqendruar. Sa i përket dashurisë, një kompliment i vogël hap rrugë të mirë.
Virgjëresha (23.08 – 22.09)
Puna kërkon rregull dhe përqendrim, sepse Marsi në Virgjëreshë ju jep energji për detyra të imtësishme. Në marrëdhënie, kini kujdes të mos kritikoni tepër. Yjet ju këshillojnë të vlerësoni më shumë atë që keni.
Peshorja (23.09 – 22.10)
Venusi në Peshore ju sjell hijeshi në komunikim dhe ju ndihmon të zgjidhni një keqkuptim të vjetër. Në punë, jini të qartë në kërkesat tuaja. Sot një miqësi e vjetër mund të rifillojë natyrshëm.
Akrepi (23.10 – 21.11)
Merkuri në Akrep ju bën të vëmendshëm ndaj asaj që nuk thuhet me zë. Në dashuri, besimi ndërtohet me durim dhe jo me pyetje të shpeshta. Në punë, ruani informacionin e ndjeshëm dhe mos nxitoni.
Shigjetari (22.11 – 21.12)
Dielli në Shigjetar ju jep energji dhe dëshirë për të provuar gjëra të reja. Në punë, një ide e juaja meriton të dëgjohet me vëmendje. Sa i përket dashurisë, tregohuni të hapur, por mos jini kategorikë në premtime.
Bricjapi (22.12 – 19.01)
Saturni në Dash, retrograd, ju kujton një përgjegjësi të lënë pas dore dhe ju fton ta rregulloni me durim. Në punë, ecni hap pas hapi pa u nxituar. Në mbrëmje Hëna në Luan ju bën më të hapur ndaj miqve.
Ujori (20.01 – 18.02)
Në punë ju duhet të dëgjoni më shumë sesa të flisni, sepse Merkuri në Akrep zbulon detaje të dobishme. Sa i përket dashurisë, një bisedë e qetë sjell qartësi. Yjet ju këshillojnë të mos e mbani gjithçka për vete.
Peshqit (19.02 – 20.03)
Hëna në Gaforre ju bën të ndjeshëm ndaj humorit të të tjerëve dhe kjo ju ndihmon në punë me ekip. Në dashuri, tregohuni të kujdesshëm me fjalët që zgjidhni. Në mbrëmje gjeni kohë për veten dhe për një bisedë të qetë.