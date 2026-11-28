Chelsea vazhdon të zhgënjejë, duke pësuar një humbje tjetër 3-2 ndaj Nottingham Forest, një rezultat që thellon krizën dhe rrit ndjeshëm presionin mbi trajnerin Xabi Alonso. Kjo shënon humbjen e tretë radhazi dhe të katërtën në pesë ndeshjet e fundit të Premier League. Pas një fillimi premtues, “muaji i mjaltit” i Alonsos ka marrë fund, duke zbuluar vështirësitë e jetës si trajner në Stamford Bridge. Problemet kryesore janë një mbrojtje e dobët, një sulm i shuar dhe mungesa e progresit, duke e larguar Chelsea-n nga elita e futbollit anglez.
Mbrojtja e Chelsea-t është pika më e dobët, me 23 gola të pësuar në vetëm 12 ndeshje, një shifër më e keqe se vetëm Crystal Palace. Në ndeshjen kundër Nottingham, skuadra pësoi gol herët nga Igor Jesus, dhe më pas dy gola nga Morgan Gibbs-White, i cili shënoi dygolëshin e tij të parë sezonal. Wesley Fofana ishte në qendër të kritikave, duke shkaktuar edhe një penallti pas një gabimi të rëndë. Vendimi i Xabi Alonsos për të vendosur Moises Caicedo si qendërmbrojtës, duke e zhvendosur nga mesfusha, ishte gjithashtu i diskutueshëm. Këto probleme mbrojtëse janë kolektive, me 7 gola të pësuar në dy ndeshjet e fundit kundër Leeds dhe Forest.
Sulmi, dikur pikë e fortë me 15 gola në gjashtë ndeshjet e para, ka shënuar vetëm 7 në gjashtë ndeshjet pasardhëse. Edhe pa João Pedro, i cili mbetet më efikasi me 5 gola dhe 3 asiste, Cole Palmer dhe Morgan Rogers u shfaqën të paefektshëm në Nottingham. I vetmi rreze shprese ishte Emmanuel Emegha, 23-vjeçari holandez, i cili shënoi një dygolësh, duke rindezur shpresat e skuadrës. Megjithatë, as dygolëshi i tij, si i vetmi lojtar i Chelsea-t që shënoi në tre ndeshjet e fundit, nuk mjaftoi. Chelsea mbajti posedimin e topit, por krijoi raste vetëm pas golave të Emegha, në një përpjekje të ngatërruar për të rimarrë rezultatin.
Tashmë i takon Xabi Alonsos të gjejë zgjidhje urgjente. Në Stamford Bridge, në epokën pas Abramovich, nuk është treguar shumë durim me trajnerët. Chelsea ka vetëm 16 pikë, ka humbur më shumë ndeshje (6) sesa ka fituar (5), duke u larguar gjithnjë e më shumë nga objektivat e saj për të qenë në krye dhe duke iu afruar anonimitetit.
Marrë nga La Gazzetta dello Sport