José Mourinho i është përgjigjur me ironi parashikimeve të superkompjuterit të inteligjencës artificiale për favoritët e Champions League, duke i quajtur ato pa asnjë vlerë. Trajneri foli para mediave në prag të ndeshjes kundër Alavés, që luhet në “Bernabéu”. Sipas tij, disa e shohin ekipin e tij si pretendent, por superkompjuteri i IA-së “në fakt është një m*t, hiçgjë”.
Ai nuk dha asnjë argument tjetër për këtë qëndrim, por e shprehu hapur mosbesimin ndaj këtyre modeleve parashikuese. Kritika vjen në një kohë kur Japonia synon fuqinë e tretë në inteligjencën artificiale, ndërsa Guterres kërkon siguri për inteligjencën artificiale brenda një viti.
Për ndeshjen me Alavés, Mourinho vlerësoi se kundërshtari po bën një punë shumë të mirë dhe se pozicioni i tij në renditje i jep qetësi. “Na pret një ndeshje e vështirë. Duhet të luajmë dhe të marrim tri pikët”, theksoi ai.
Trajneri foli edhe për objektivat e ekipit: dëshiron fitoren ndaj Alavés, ndërsa për Champions League vlerëson se është ende herët. Sipas tij, skuadra nuk dëshiron të luajë në fazën shtesë, pasi ka shumë ndeshje përpara, dhe është afër objektivit në kampionat. “Champions-i vendoset nga detajet”, shtoi Mourinho.
Në konferencë ai komentoi edhe lojtarët e ekipit. Për Huijsen tha se mbrojtja e mirë ndihmon edhe lojën sulmuese, sepse kur ke siguri prapa mund të luash me vijë më të lartë dhe të fitosh duelet. Kur ishin bashkë te Roma, Dean ishte ende fëmijë, ndërsa Premier League e ka ndihmuar të përmirësohet, me Rüdiger dhe Konaté që po e ndihmojnë shumë.
“Ka treguar pjekuri”, vlerësoi trajneri. Për krahasimin mes Bellingham dhe Zidane, Mourinho u shpreh se nuk i pëlqen të krahasojë futbollistë të brezave të ndryshëm. Zidane ishte një nga më të mirët e brezit të tij, ndërsa Jude është tashmë një nga më të mirët e brezit të vet, tha ai.
Në fund, duke iu referuar zgjedhjeve në Spanjë dhe mungesës së stërvitjes të dielën, trajneri bëri shaka se ekipi nuk ka lojtarë spanjollë. “Vetëm tre ose katër”, tha ai me të qeshur.