Ilir Meta ka reaguar pas vendimit të GJKKO-së për tre të pandehurit, Fatime Kryemadhi, Ema Çoku dhe Pirro Xhixho, çështja e të cilëve u veçua nga procesi gjyqësor ndaj tij dhe Monika Kryemadhit. Meta e cilëson vendimin me “zero vlerë procedurale”, duke pretenduar se provat e administruara gjatë hetimit dhe gjykimit nuk vërtetojnë ekzistencën e faktit penal dhe se asnjë prej të pandehurve nuk ka pranuar bashkëpunimin e pretenduar nga Prokuroria.
Postimi i plotë
Vendimi i djeshëm i GJKKO për tre personat e pretenduar, që kanë bashkëpunuar me mua ka ZERO vlerë proceduriale, sepse gjatë hetimit dhe seancave të gjykimit, deri në ditën e ndarjes së çështjes nga GJKKO e Shkallës së Parë, nuk është pranuar as fakti penal dhe as bashkëpunimi nga asnjë i pandehur.
Edhe nga tërësia, vlerësimi i provave të tjera, nuk provohet fakti penal objekt hetimi dhe gjykimi.
Po kështu, unë nuk jam thirrur nga trupa gjykuese që mori vendimin e djeshëm, por as jam thirrur edhe nga tre të pandehurit .
Ndërsa unë kam kërkuar thirrjen e të tre të pandehurve gjatë gjykimit tim në themel sipas episodeve që pretendon Prokuroria.
Shkaqet e vendimit tim për t’i thirrur këta tre të pandehur janë për të zeruar çdo pretendim, falsifikim, manipulim dhe çdo alibi propogandistike dhe morale.
Unë nuk di të fshihem, por vetëm të përballem.
E vërteta ka qenë dhe do të jetë në anën time dhe të gjithë patriotëve të pamposhtur.