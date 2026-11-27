Manchester United po shqyrton mundësinë e transferimit të Nico Paz nga Como, ndërsa talenti argjentinas raportohet se është i hapur për t’u bashkuar me skuadrën angleze.
Sipas raportimeve të mediave britanike, “Djajtë e Kuq” e kanë ndjekur prej kohësh 22-vjeçarin, i cili po shkëlqen në kampionatin italian me fanellën e Comos. Klubi anglez mund të tentojë transferimin e tij gjatë merkatos së verës së ardhshme.
Paz iu bashkua Comos në vitin 2024, pasi u largua nga Real Madridi. Megjithatë, gjigantët spanjollë kanë ruajtur një klauzolë riblerjeje prej 67 milionë paundësh, që mund ta aktivizojnë verën e ardhshme.
Sipas The Athletic, mesfushori ofensiv nuk e ka aktualisht si prioritet rikthimin në “Santiago Bernabeu”. Madje, ai raportohet se kishte refuzuar mundësinë për t’u kthyer te Reali verën e kaluar, kur klubi madrilen mund ta rikthente për vetëm 7.5 milionë paund.
Megjithatë, qëndrimi i futbollistit mund të ndryshojë nëse Manchester United i garanton një rol të rëndësishëm në projektin e trajnerit José Mourinho.
Në “Old Trafford” e shohin Nico Paz si një përforcim të mundshëm për repartin ofensiv të mesfushës, por edhe si një alternativë për Bruno Fernandes.
Kapiteni portugez pritet të hyjë në vitin e fundit të kontratës verën e ardhshme. Manchester United ka mundësinë ta zgjasë marrëveshjen edhe për një sezon tjetër, por bisedimet për rinovimin janë pezulluar për momentin.