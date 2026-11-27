Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka reaguar pas episodeve të dhunës që ndodhën të enjten në Marseille, përpara ndeshjes së Europa League mes tifozëve të Levski Sofias dhe atyre të Olympique Marseille.
Zyra e presidentit francez konfirmoi se Macron ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin bullgar, Rumen Radev, ku tema kryesore ishte dhuna e ushtruar ndaj tifozëve bullgarë.
Sipas komunikatës së Pallatit Élysée, Macron i ka dënuar me forcë këto akte dhe ka garantuar se përgjegjësit do të mbajnë përgjegjësi.
“Ai i dënoi me vendosmëri këto akte dhune kundër tifozëve bullgarë, të cilat nuk kanë vend as në sport dhe as në hapësirat publike. Gjithashtu, i siguroi kryeministrit se këto akte nuk do të mbeten të pandëshkuara”, thuhet në reagimin e presidencës franceze.
Ngjarjet në Marseille kanë shkaktuar reagime edhe në skenën politike franceze. Deputeti Manuel Bompard, përfaqësues i partisë së majtë La France Insoumise (LFI) në zonën e Marseille, ka komentuar një video të publikuar në rrjetet sociale.
Pamjet dukeshin se tregonin një tifoz të Levski Sofias duke kryer një përshëndetje naziste. Bompard vlerësoi reagimin e tifozëve vendas, të cilët, sipas tij, iu përgjigjën me një thirrje antifashiste.
“Përgëzime tifozëve të Marseille që u përgjigjën me një kore antifashiste. E djathta ekstreme nuk ka vend në stadiumet tona!”, shkroi deputeti në platformën X.