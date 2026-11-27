Ish-sulmuesi i Barcelonës, Sonny Anderson, e sheh Harry Kane të Bayern Munichut si zgjedhjen kryesore nëse klubi katalanas do të kërkojë një qendërsulmues tradicional. Anderson, i njohur edhe si ikonë e Olympique Lyonnais, e bëri këtë deklaratë në një intervistë ekskluzive me Tribuna.com, ku u pyet se kë do të rekomandonte për të udhëhequr sulmin e Barcelonës në të ardhmen e afërt, shkruan Telegrafi.
Ai tregoi drejtpërdrejt te sulmuesi anglez, ndërsa vuri në dyshim nëse klubi mbështetet ende në atë profil lojtari. Sipas Anderson, nëse Barça po kërkon një qendërsulmues të shkëlqyer, emri i parë që i vjen ndër mend është Kane. Ish-sulmuesi kujtoi se Robert Lewandowski është lojtari i fundit që e ka parë vërtet duke e mbushur atë rol te Barcelona.
Ai shtoi se aktualisht nuk shoh një tjetër qendërsulmues me profilin e Kane që do t'i përshtatej lojës së katalanasve. Anderson e mbylli përgjigjen me një pikëpyetje mbi të ardhmen: mbetet të shihet nëse Barcelona ende ka nevojë për një qendërsulmues të shkëlqyer.