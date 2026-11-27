Në nisje të punimeve të Samitit të Procesit të Brdo-Brijunit në Ohër, Presidenti Bajram Begaj zhvilloi një takim me Presidenten e re të Kosovës, Justina Shiroka-Pula. Kreu i Shtetit e uroi Presidenten për detyrën e re, duke theksuar se eksperienca e saj akademike dhe profili i saj politik dhe njerëzor do të kontribuojnë në përfaqësimin me dinjitet të Kosovës dhe në forcimin e institucioneve të saj.
Duke rikonfirmuar se marrëdhëniet vëllazërore me Kosovën mbeten prioriteti parësor i Shqipërisë, Presidenti Begaj theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit dypalësh dhe të riaktivizimit të takimeve më të shpeshta të përbashkëta. Begaj u shpreh se Shqipëria dhe Kosova duhet të jenë bashkë për të çuar përpara agjendën e përbashkët kombëtare, me anëtarësimin në Bashkimin Evropian si një nga objektivat kryesorë. Ai theksoi se të dy presidentët duhet të jenë bashkë si faktorë përbashkues dhe përfaqësues dinjitozë të shqiptarëve, duke promovuar vlerat, interesat dhe aspiratat e tyre në hapësirën ndërkombëtare.
Për sa i përket procesit të integrimit evropian, Presidenti Begaj deklaroi se Kosova meriton një qasje të re nga Bashkimi Evropian, duke siguruar se Shqipëria do të vijojë të mbështesë me vendosmëri dhënien e statusit kandidat dhe hapjen e negociatave të anëtarësimit. Ai vlerësoi përpjekjet e Kosovës për përmbushjen e standardeve evropiane, përafrimin me politikat e BE-së.
Begaj rikonfirmoi se Kosova është pjesë e çdo takimi që ai zhvillon me përfaqësues ndërkombëtarë dhe se kërkesa për njohjen e saj nga shtetet që ende nuk e kanë ndërmarrë këtë hap mbetet pjesë e agjendës së tij. Ai rikujtoi se, që në takimin e tij të parë në selinë e NATO-s, në cilësinë e Presidentit të Republikës, kërkoi anëtarësimin e Kosovës në Aleancë. Presidenti nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë zgjerimin e njohjeve ndërkombëtare të Kosovës dhe anëtarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare. Duke iu referuar procesit gjyqësor në Hagë. Presidenti Begaj përcolli mbështetjen e plotë të Shqipërisë për hapat ligjorë të autoriteteve të Kosovës, të drejtën kushtetuese për nismat ligjore mbi Dhomat e Specializuara dhe në konsultim me partnerët.
Ai rikonfirmoi qëndrimin e Shqipërisë për një drejtësi të paanshme, që thekson respektimin e konteksti historik të luftës së popullit të Kosovës për liri. Në përfundim, Presidenti Begaj theksoi se promovimi i çështjeve që bashkojnë shqiptarët përtej politikës së ditës është pjesë e agjendës kombëtare. Ai shprehu besimin se bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, përmes një përfaqësimi të përbashkët dhe dinjitoz në arenën ndërkombëtare, do të vijojë të kontribuojë në avancimin e aspiratave evropiane dhe euroatlantike të Kosovës.