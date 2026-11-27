Trajneri i Real Madridit, José Mourinho, ka dalë në konferencë për shtyp në prag të ndeshjes së së shtunës ndaj Alavés, e vlefshme për javën e 14-të të La Ligës. Përveç sfidës së radhës, tekniku portugez ka folur për Vinicius Junior, Jude Bellingham, Dean Huijsen, situatën në dhomat e zhveshjes dhe gjendjen fizike të disa futbollistëve.
“Dy ditë mes ndeshjeve janë pak, ndërsa tri ditë janë një periudhë e mirë. Megjithatë, nuk do të kemi probleme për të rikuperuar lojtarët që aktivizuan në ndeshjen e fundit. Më pëlqen shumë puna që po bën Kike Flores te Alavés. Ai bëri një punë të rëndësishme sezonin e kaluar dhe po vazhdon në të njëjtën rrugë edhe këtë sezon. Ekipi ka një identitet të qartë. Na pret një tjetër ndeshje e vështirë dhe objektivi ynë është fitorja”, deklaroi trajneri madrilen.
Një pjesë e rëndësishme e konferencës iu kushtua Vinicius Juniorit dhe kritikave që kanë shoqëruar brazilianin kohët e fundit. Mourinho theksoi se sulmuesi ka përmirësuar paraqitjet dhe se mbështetja e shokëve të skuadrës ka qenë vendimtare për të.
“Vinicius ka përmirësuar lojën e tij dhe kjo është diçka normale. Por më e vështira është të fitosh dashurinë e shokëve të skuadrës, pavarësisht mënyrës se si luan. Kjo është baza që Viniciusi kishte edhe kur po kritikohej nga ju dhe nga tifozët. Shokët e tij krijuan një ambient të tillë rreth tij. Ai i do shumë ata dhe e do Real Madridin. Dëshiron të ndihmojë ekipin dhe tashmë është në nivelin për ta bërë këtë”, u shpreh Mourinho.
Ai hodhi poshtë gjithashtu idenë e një rivaliteti mes Viniciusit dhe Diomandé.
“Nuk ka konkurrencë mes tyre. Të gjithë jemi këtu për një objektiv dhe po lëvizim në të njëjtin drejtim. Kur shënon njëri prej tyre, është gol i Real Madridit. Në dhomat e zhveshjes nuk ka rëndësi se kush e dërgon topin në rrjetë”, theksoi portugezi.
I pyetur për krahasimin mes Jude Bellinghamit dhe legjendës Zinedine Zidane, Mourinho ishte i qartë se nuk i pëlqen të krahasojë futbollistë të brezave të ndryshëm.
“Zidane ishte një nga lojtarët më të mirë të brezit të tij, ndërsa Bellingham po bëhet një nga futbollistët më të mirë të brezit të vet”, tha ai.
Trajneri foli edhe për Dean Huijsen, duke vlerësuar zhvillimin e mbrojtësit të ri dhe pjekurinë që ka treguar pavarësisht moshës.
“Është ende i ri dhe ka shumë rrugë përpara, por ka një pjekuri shumë më të madhe se mosha e tij. Përvoja në Angli dhe vështirësitë që ka kaluar e kanë ndihmuar të zhvillohet. Rüdiger është një shok skuadre shumë i rëndësishëm për të, ashtu siç ishte edhe sezonin e kaluar. Ai po përparon shumë, por nuk duhet ta lavdërojmë më tepër seç duhet, sepse kjo mund t’i bëjë dëm në të ardhmen”, u shpreh Mourinho.
Mourinho mohoi të ketë përplasje apo probleme brenda grupit, duke nënvizuar se objektivi kolektiv është mbi çdo pakënaqësi individuale.
“Gjithmonë mund të gjesh ndonjë fytyrë të pakënaqur, por deri tani nuk kam pasur asnjë problem në dhomat e zhveshjes. Kemi pesë muaj së bashku dhe gjithçka ka shkuar mirë. Mund të lindë ndonjë problem në të ardhmen, por besoj se vetë grupi do të dijë ta menaxhojë. Të gjithë lojtarët kanë një objektiv të përbashkët dhe kjo është më e rëndësishme se çdo pakënaqësi individuale”, deklaroi ai.
Sa i përket objektivit për të fituar Ligën e Kampionëve, trajneri kërkoi të mos nxitohet me parashikimet. Ai theksoi se dëshiron që skuadra të shmangë fazën shtesë të eliminatoreve dhe të sigurojë sa më shpejt pikët e nevojshme për kualifikim.
“Është shumë herët të flasim për fitimin e Ligës së Kampionëve. Nuk e dimë në çfarë gjendjeje do të jenë lojtarët kur të mbërrijmë në fazën me eliminim direkt. Nuk dua të luajmë në fazën shtesë, sepse kemi shumë ndeshje. Liga e Kampionëve vendoset nga detajet. Mund të mbërrish në ndeshjet vendimtare pa lojtarë të rëndësishëm. Të flasësh që tani për favoritët dhe të dëgjosh parashikimet e kompjuterëve me inteligjencë artificiale është e pakuptimtë”, u shpreh ai.