Real Madridi ka konfirmuar zyrtarisht rinovimin e kontratës së Brahim Diaz deri në vitin 2031. Sulmuesi maroken ishte i lidhur me klubin që nga viti 2019, ndërsa kontrata e tij e mëparshme skadonte verën e ardhshme. Lajmin e bëri të ditur vetë klubi spanjoll përmes një njoftimi zyrtar të publikuar të premten, më 27 nëntor 2026, bashkë me një postim në rrjetet sociale kushtuar lojtarit 27-vjeçar.
Sipas Real Madridit, marrëveshja e re e mban Diaz në “Los Blancos” deri më 30 qershor 2031, duke i dhënë fund pasigurisë për të ardhmen e tij. “Real Madrid CF dhe Brahim Diaz kanë rënë dakord të zgjasin kontratën e lojtarit tonë, i cili tani është i lidhur me klubin deri më 30 qershor 2031”, thuhet në njoftimin e klubit. https://x.com/realmadrid/status/2126281991595167767 Brahim Diaz ndjek shembullin e Guler dhe Tchouamenit Me këtë nënshkrim, Diaz renditet pas Arda Guler dhe Aurelien Tchouamenit, të cilët kanë firmosur kontrata të reja në javët e fundit.
E ardhmja e sulmuesit maroken ishte në ajër verën e kaluar, por trajneri Jose Mourinho bllokoi largimin e tij nga klubi. Ky vendim i Mourinhos duket se ka sjellë fryte, pasi Diaz vazhdon të jetë pjesë e projektit të Real Madridit për një afat të gjatë. https://x.com/realmadrid/status/2126284258306035849 Në këtë sezon, 27-vjeçari ka grumbulluar katër asistime në 10 ndeshje, por ka arritur të luajë si titullar vetëm një herë.
Pavarësisht minutave të kufizuara, klubi i ka besuar atij të ardhmen, duke e lidhur me kontratë afatgjatë. Rinovimi i Diaz vjen në një periudhë kur Real Madridi po siguron vazhdimësinë e disa prej lojtarëve të tij, ndërsa sulmuesi maroken do të ketë mundësinë të kontribuojë për klubin edhe për disa sezone të tjera.