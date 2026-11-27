Diferenca e thellë mes Premier League dhe Serie A është tashmë e njohur, por shifrat zyrtare të publikuara vazhdojnë të befasojnë. Raporti Vjetor 2025/26 i ligës angleze, i publikuar së fundmi, ka zyrtarizuar të ardhurat e shpërndara për njëzet klubet nga të drejtat televizive. Shifra totale për Premier League arrin në 3.645 miliardë euro, ndërsa Serie A shpërndau 878.6 milionë euro për sezonin 2025/26, një shifër e zbuluar nga Gazzetta javët e kaluara. Ky hendek financiar thekson dominancën e ligës angleze në gjenerimin e të ardhurave.
Kjo diferencë bëhet edhe më e dukshme kur analizohen klubet individuale. Arsenali, i pari në renditjen angleze, ka përfituar 229.9 milionë euro, pothuajse trefishi i 80.2 milionë eurove të arkëtuara nga Interi, klubi i parë italian. Pesë klubet e para të Premier League kanë fituar të paktën 210 milionë euro secila. Megjithatë, krahasimi më domethënës vjen nga fundi i renditjes: Wolverhampton, i fundit në Premier League, ka marrë 136 milionë euro. Kjo shifër është 70% më e lartë se ajo e klubit më të paguar në Serie A, me një diferencë prej mbi 55 milionë eurosh ndaj Interit. Gjithashtu, është pothuajse 6 herë më shumë se 24 milionë eurot e Pisës, klubi i fundit në renditjen italiane.
Një tjetër aspekt kyç është shpërndarja e burimeve. Në Premier League, raporti mes klubit të parë dhe të fundit është vetëm 1.7 me 1, që do të thotë se Arsenali fiton më pak se dyfishin e Wolverhampton. Në Serie A, ky raport mes Interit dhe Pisës (80.2 milionë kundrejt 24 milionë eurove) rritet në 3.34 me 1. Kjo tregon qartë se sistemi anglez arrin të shpërndajë burimet e veta në një mënyrë shumë më uniforme dhe të balancuar, duke siguruar një konkurrencë më të drejtë financiare mes klubeve.
Përveç kësaj, tregu ndërkombëtar i të drejtave televizive luan një rol thelbësor. Vetëm komponenti i të drejtave televizive të huaja, i shpërndarë për klubet angleze, vlen 1.81 miliardë euro. Kjo shifër është më shumë se dyfishi i shpërndarjes totale prej 878.6 milionë eurosh të gjithë Serie A. Në thelb, të ardhurat që Premier League gjeneron jashtë kufijve të saj, vetëm nga të drejtat ndërkombëtare, vlejnë shumë më tepër se i gjithë sistemi italian i të drejtave televizive.
Megjithatë, jo gjithçka është rozë. Pas aftësisë së Premier League për të gjeneruar të ardhura jashtëzakonisht të larta në krahasim me ligat e tjera evropiane, fshihen edhe probleme të qëndrueshmërisë ekonomike. Këto probleme janë theksuar në “State of the Game Report 2026”, një dokument prej 244 faqesh i publikuar nga Rregullatori i Pavarur i Futbollit (IFR), organi i ri i pavarur i ngarkuar me mbikëqyrjen e stabilitetit financiar të klubeve angleze. Raporti tregon humbje mesatare prej 44 milionë paundësh për klub në Premier League, me një ndikim që varion nga 10% në 20% të të ardhurave. Ky është një kujtesë e rëndësishme: edhe në kampionatin më të pasur në botë, aftësia për të arkëtuar nuk do të thotë domosdoshmërisht mbyllje e bilanceve me fitim.
Marrë nga La Gazzetta dello Sport