LONDON (AP) — Princesha Catherine e Britanisë, gjatë një faze të trajtimit të saj për kancerin, ndërsa humbiste dhe rifitonte ndërgjegjen, u përpoq të kuptonte ambientin rreth saj – një dhomë spitali sterile, pa ajër të freskët, pa gjelbërim dhe pa asgjë të njohur për t’u fokusuar. Por në atë moment, siç rrëfen ajo në një dokumentar të ri rreth diagnozës dhe shërimit të saj, ajo u bë e vetëdijshme se dikush po i mbante dorën. Ajo kujton: “Ata nuk po më flisnin. Nuk po përpiqeshin të rregullonin asgjë. Ata thjesht ishin aty.” Ajo nuk e identifikon personin, por shton: “Dhe prania e dikujt që më qëndroi pranë në atë kohë, do t’i jem përgjithmonë mirënjohëse. Dhe kjo më bëri të kuptoj vërtet rëndësinë e thjesht të qenit pranë dikujt në kohët e tij më të errëta.”
Ky mesazh mirënjohjeje – për trajtimin mjekësor që mori dhe shansin e dytë që i është dhënë – përshkon të gjithë filmin 30-minutësh “Heal”, në të cilin gruaja e njohur si Kate diskuton përvojat e saj që nga diagnoza me kancer në fillim të vitit 2024. Mjeti për filmin është sfida e saj e qershorit të kaluar për të përfunduar “Three Peaks Challenge”, një përpjekje rraskapitëse për të ngjitur malet më të larta në Angli, Skoci dhe Uells brenda 24 orëve. Kamerat ndjekin Kate, tani 44 vjeçe dhe në remision, ndërsa ajo sfidon trupin e saj për të parë se çfarë mund të bëjë pas operacionit, kimioterapisë dhe shërimit. Por ky pelegrinazh është po aq shpirtëror sa fizik.
Ndërsa përshkon malet, herë e veshur me një bluzë dhe kapele nën qiellin e kaltër dhe herë me një parka me kapuç për t’u mbrojtur nga mjegulla e ftohtë, Kate flet për ndryshimet që kanceri ka sjellë në jetën e saj, duke përfshirë kuptimin se koha jonë në Tokë është e shkurtër. Ajo shprehet: “Mendoj se kur të është dashur të përballesh me cenueshmëritë e tua, e dini, kur përballesh me vdekshmërinë tënde, duhet të pranosh se jeta nuk është e pafundme. Dhe në ato momente, po, ndodh një ndryshim.” Filmi thekson idenë se, pavarësisht pasurisë, privilegjit dhe statusit të saj mbretëror, Kate përballet me shumë nga të njëjtat sfida dhe frika si njerëzit e tjerë. Kjo është një temë që ajo dhe bashkëshorti i saj, Princi William, e kanë theksuar ndërsa përgatiten për kohën kur do të bëhen mbret dhe mbretëreshë.
Megjithatë, ndërsa “Heal” mishëron përqafimin e Kate dhe William ndaj idesë se mbretërorët duhet të jenë më të hapur, ai gjithashtu demonstron vendosmërinë e tyre për të treguar historinë e tyre ashtu siç duan ata. Pavarësisht spekulimeve nga gazetarët dhe influencuesit e mediave sociale, filmi nuk zbulon llojin e kancerit për të cilin u trajtua Kate, as nuk ofron detaje të reja rreth trajtimit të saj. Kate tha se ideja për filmin filloi të lëvizte pranverën e kaluar si një mënyrë për të mbështetur Royal Marsden, spitalin specialist të kancerit ku ajo u trajtua. Spitali, i themeluar në vitin 1851, ka ndihmuar “qindra mijëra njerëz” pasi ata “marrin fjalët që askush nuk dëshiron t’i dëgjojë”, tha ajo. Të ardhurat nga filmi do të shkojnë për bamirësinë Royal Marsden, e cila po përdor udhëtimin e Kate si fokus të një fushate publike për mbledhje fondesh.
Në një shfaqje private javën e kaluar në Londër, Kate tha se donte të ndihmonte që më shumë njerëz të merrnin kujdes holistik që adreson sfidat emocionale, psikologjike, shpirtërore dhe sociale të një diagnoze kanceri, si dhe trajtimin mjekësor. Ajo theksoi se shërimi, qoftë personal apo kolektiv, nuk është vetëm rregullimi i asaj që është gabim, por gjetja e ekuilibrit në mënyrën se si jetojmë, mes përpjekjes dhe pranimit, mes kontrollit dhe besimit, mes të menduarit dhe thjesht të qenit. Komentet e Kate vijnë dy vjet pasi Mbreti Charles III u vlerësua për nxitjen e testimit dhe trajtimit të hershëm të kancerit të prostatës duke folur publikisht për trajtimin e tij.
Historia e Kate është gërshetuar në film ndërsa ajo ngjitet në majat e Ben Nevis në Skoci, Scafell Pike në Angli dhe më në fund Snowdon, ose Yr Wyddfa, në Uells. Udhëtimi, duke përjashtuar udhëtimin midis maleve, mbulon 23 milje dhe një ngjitje totale prej 3,064 metrash. Ndërsa kamera është aty për të kronikuar udhëtimin, ajo shfaqet kryesisht vetëm, përveç kur takon alpinistë të tjerë dhe kur vëllai i saj, James Middleton, i bashkohet në ngjitjen e dytë. Kur arrijnë në majën e Scafell Pike, Middleton nxjerr një telefon për të luajtur një regjistrim të fëmijëve të Kate që e nxisin nënën e tyre. Louis, 8 vjeç, George, 13 vjeç, dhe Charlotte, 11 vjeçe, i dërgojnë mesazhe mbështetëse, duke e ndjekur virtualisht dhe duke shprehur dashurinë dhe krenarinë e tyre. Kate mezi i mban lotët. Kur ajo përfundon ngjitjen e fundit, William dhe fëmijët janë aty për ta përqafuar. Kate tha se fillimisht e pa sfidën e saj si një “përvojë të vetmuar, në një farë mënyre, si një pelegrinazh”, por shpejt kuptoi se cenueshmëria jonë nuk është diçka që thjesht duhet ta kapërcejmë ose që na ndan nga të tjerët, por është një pjesë thelbësore e qenies njerëzore dhe mund të jetë pikërisht ajo që na lidh.
Marrë nga AP News