Inter Miami, skuadra kampione në fuqi e udhëhequr nga superylli argjentinas Lionel Messi, është eliminuar nga play-off-et e MLS Cup, duke i dhënë fund një sezoni zhgënjyes. Goli i Lucas Rodriguez në minutën e dytë të kohës shtesë i siguroi Columbus Crew një fitore 2-0, duke vulosur triumfin e tyre 2-0 në serinë e raundit të parë “më i miri nga tre”, pas fitores befasuese 3-0 në ndeshjen e parë në Florida.
Mbrojtja e titullit të MLS Cup ishte shansi i fundit për ambiciozen skuadër, bashkëpronësi e David Beckham, për të shpëtuar sezonin e saj, pasi më parë kishte dështuar në raundin e 16-të të CONCACAF Champions Cup dhe në fazën e grupeve të Leagues Cup. Trofeu i vetëm që Inter Miami arriti të fitonte këtë vit ishte Campeones Cup, ndeshja vjetore mes kampionëve të MLS dhe ligës meksikane. Për Lionel Messin, golashënuesin më të mirë të MLS në sezonin e rregullt dhe favoritin për të fituar çmimin e tretë radhazi si Lojtari më i Vlefshëm, ky ishte eliminimi i dytë në raundin e parë në tre play-off-e të MLS Cup ku ka marrë pjesë. Në vitin 2024, Miami u pengua kundër Atlanta United, pasi kishte fituar kurorën e parë të MLS Cup vitin e kaluar.
Në një natë të ftohtë dhe me shi në Ohio, skuadra e mbushur me yje si Luis Suarez, Casemiro dhe Rodrigo De Paul, përveç Messit, pati shanse për të shënuar. German Berterame humbi një mundësi të artë gjashtë minuta para fundit të kohës së rregullt, kur goditja e tij me kokë nga afër shkoi mbi traversë. Trajneri i Miami-t, Cristian “Kily” Gonzalez, shprehu zhgënjimin e tij pas ndeshjes: “Për mua, humbja është totalisht e padrejtë sepse mendoj se ekipi u ngrit në lartësinë e detyrës, ne meritonim ta fitonim gjatë gjithë ndeshjes. Shanset më të qarta ishin tonat, por ky është futbolli. Kundërshtarët mbrojtën mirë gjithashtu. Edhe pse Leo nuk pati një goditje në portë, ne krijuam shumë shanse.”
Ndeshja dukej se po shkonte drejt gjuajtjeve të penalltive me kohën shtesë që po mbaronte. Por mbrojtja e Inter Miami-t lejoi Rodriguez-in të kontrollonte një krosim në zonë nga marokeni Anass Zaroury dhe ta dërgonte topin në rrjetë, duke kaluar portierin kanadez Dayne St. Clair. Eliminimi i hershëm i Miami-t zgjat “mallkimin e kampionit” në MLS, pasi asnjë skuadër nuk e ka ruajtur titullin që nga Los Angeles Galaxy në vitin 2012.
Gonzalez bëri ndryshime në formacionin startues, duke lënë Suarez-in në stol në favor të brazilianit të ri Riquelme Fillipi, një ndryshim që i dha sulmit të Miami-t një shkëndijë në pjesën e parë. Megjithatë, Messi bëri një gabim të pazakontë në zonë pas një pasimi të saktë nga Berterame, ndërsa portieri i Columbus, Patrick Schulte, bëri një sërë pritjesh vendimtare. Columbus ishte pranë golit në minutën e 65-të kur St. Clair priti një goditje me kokë nga Gonzalo Tapia dhe Micael i Miami-t bllokoi goditjen e shpejtë pasuese nga Brais Mendez. Gonzalez futi Suarez-in në lojë me 15 minuta të mbetura, por Miami sërish nuk arriti të shfrytëzonte shanset e saj. Një goditje me kokë e Casemiro-s u anulua për pozicion jashtë loje dhe Berterame humbi një tjetër goditje me kokë.
Marrë nga France 24 Live News