Pronari i kanalit televiziv pro-opozitar turk, Halk TV, me qendër në Londër, ka deklaruar për BBC se autoritetet turke e kanë “shkatërruar” një nga kanalet e lajmeve më të ndjekura në vend. Cafer Mahiroğlu, duke folur për emisionin “Newshour” të BBC-së, tha se nëntë persona të lidhur me Halk TV u arrestuan këtë javë me akuza që përfshijnë pastrim parash, ryshfet dhe shpërndarje informacioni mashtrues. Ai theksoi se disa anëtarë të familjes së tij ishin mes të arrestuarve kur kanali pro-opozitar kaloi nën kontrollin e qeverisë muajin e kaluar, duke shtuar se akuzat kundër tij dhe Halk TV janë “plotësisht të gabuara”.
Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Stambollit konfirmoi se dy ish-prezantues lajmesh të kanalit ishin mes grupit të fundit të personave të ndaluar. Në një deklaratë, prokurorët akuzuan prezantuesit për prodhimin e “raporteve të rreme” në këmbim të parave. Autoritetet kanë lëshuar gjithashtu një urdhër arresti për koordinatorin e lajmeve të kanalit, Kürşad Oğuz, i cili ndodhet “jashtë vendit”, thuhej në deklaratë, pa specifikuar vendndodhjen. Mahiroğlu i tha BBC-së se ai mund të dërgohej në burg nëse do të përpiqej të kthehej në Turqi, duke shtuar se qeveria “dëshiron të kontrollojë të gjithë median” dhe se ai ishte më i shqetësuar për vendin dhe demokracinë sesa për kanalin e tij.
Selia e Halk TV u bastis nga autoritetet turke muajin e kaluar, duke ndërprerë transmetimet direkte të kanalit. Ky ishte rasti më i fundit në një seri goditjesh ndaj burimeve të lajmeve që konsiderohen kritike ndaj Presidentit turk Tayyip Erdoğan dhe administratës së tij. Qeveria më pas emëroi një administrator të ri për të drejtuar kanalin. Qeveria e Erdoğan kontrollon pjesën më të madhe të medias së vendit, e cila renditet ndër më të këqijat globalisht për lirinë e shtypit, megjithëse qeveria këmbëngul se nuk ndalon punonjësit e medias për kryerjen e aktiviteteve gazetareske.
Megjithatë, presidenti ka intensifikuar goditjen ndaj disidencës që nga fitorja e tij e ngushtë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2023. Më herët këtë muaj, autoritetet morën kontrollin e rrjetit pro-opozitar Sozcu TV. Sfiduesi kryesor i Erdoğan, kryebashkiaku i Stambollit Ekrem Imamoğlu, është burgosur me akuza për korrupsion dhe shkelje të ligjeve zgjedhore, të cilat ai dhe partia e tij i kanë mohuar me forcë. Qindra mbështetës të Imamoğlu-t janë përballur me akuza të ngjashme, ndërsa qeveria ka burgosur gjithashtu aktivistë të tjerë, avokatë dhe komedianë.
Marrë nga BBC News