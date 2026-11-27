Protesta e 28 nëntorit mund të jetë më e madhe se ajo e 4 korrikut, por kjo nuk mund të parashikohet me siguri. Të dhënat paraprake tregojnë se organizatorët po synojnë një mobilizim të gjerë kombëtar, me pjesëmarrjen e studentëve, qytetarëve nga qytete të ndryshme dhe diasporës. Është paralajmëruar tubim dyditor, më 28 dhe 29 nëntor.
Protesta e 4 korrikut ishte një pikë e fortë krahasimi: ajo u zhvillua në ditën e 35-të të protestave të vazhdueshme, mblodhi mijëra qytetarë në bulevard dhe përfshiu pjesëmarrës nga Shqipëria dhe diaspora.
Çfarë mund ta bëjë tubimin më masiv?
Së pari, data ka peshë simbolike. Dita e Pavarësisë mund t’i japë protestës një kuptim më të gjerë se përplasja e zakonshme mes qeverisë dhe opozitës: pjesëmarrësit mund ta paraqesin daljen në shesh si kërkesë për përfaqësim, llogaridhënie dhe ndryshim politik.
Së dyti, organizatorët po përpiqen të bashkojnë disa rryma. Thirrjet për protestë përfshijnë studentë, qytetarë, aktivistë dhe diasporën. Raportimet për mobilizimin e diasporës dhe për mbështetjen nga parti politike mund të shtojnë pjesëmarrjen, por sjellin edhe një sfidë: a do të duket protesta si një lëvizje qytetare e gjerë, apo si tubim i dominuar nga aktorët partiakë?
Së treti, rëndësi ka qartësia e mesazhit. Kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit është e fortë dhe e kuptueshme, ndërsa protestuesit dhe përfaqësuesit e diasporës kanë folur edhe për ndryshime zgjedhore e përfaqësim më të drejtë. Sa më të qarta të jenë kërkesat dhe hapat që kërkohen pas protestës, aq më e lehtë është të mobilizohen qytetarë që nuk identifikohen domosdoshmërisht me një parti.
Çfarë mund ta kufizojë pjesëmarrjen?
Protesta zhvillohet pas disa muajsh tubimesh dhe marshimesh. Qëndrueshmëria tregon se ka pakënaqësi të vazhdueshme, por lodhja mund të ulë pjesëmarrjen, sidomos nëse qytetarët nuk shohin rezultat konkret. Një protestë e gjatë nuk bëhet domosdoshmërisht më e madhe me kalimin e kohës; organizatorët duhet të krijojnë arsye të reja për mobilizim.
Një tjetër faktor është besimi te organizimi. Qytetarët mund të bashkohen për të shprehur pakënaqësinë, por jo të gjithë do të ndihen të përfaqësuar nga të njëjtët drejtues apo nga i njëjti program politik. Sa më shumë të shihet protesta si hapësirë e hapur për qytetarët, aq më e madhe mund të jetë pjesëmarrja. Sa më shumë të perceptohet si pronë e një pale politike, aq më i vështirë bëhet zgjerimi përtej mbështetësve të saj.
Edhe zhvillimi i tubimit do të ndikojë te përmasat. Raportimet e 27 nëntorit flasin për masa të shtuara sigurie dhe rreth 2 500 efektivë në gatishmëri. Prania e madhe policore nuk parashikon vetë numrin e protestuesve; ajo tregon se autoritetet po përgatiten për një ditë me ndikim të rëndësishëm në kryeqytet. Qetësia dhe siguria mund të ndihmojnë që më shumë qytetarë të marrin pjesë, ndërsa tensionet apo incidentet mund ta zhvendosin vëmendjen nga kërkesat politike.
Ka arsye të besohet se protesta e 28 nëntorit mund të jetë ndër tubimet më të mëdha të kësaj periudhe: data simbolike, thirrja për mobilizim kombëtar dhe përpjekja për të përfshirë diasporën i japin potencial të veçantë. Por, për ta kaluar realisht 4 korrikun, duhen pjesëmarrje e gjerë nga rrethet, ardhje e konsiderueshme e diasporës, organizim i mirë dhe një mesazh që bashkon qytetarë përtej kufijve partiakë.
Madhësia e protestës do të matet në bulevard; pesha e saj politike do të matet nga ajo që ndodh pas saj. Nëse tubimi mbetet paqësor, me kërkesa të qarta dhe me vazhdimësi organizative, mund të shënojë një moment të rëndësishëm. Nëse ajo fillon me dhunë, do mbetet te dhuna mes tyre dhe policisë, ku qytetarët antiqeveri, por paqësor, do të largohen nga protesta