Më 26 nëntor, Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Sarajevë kremtoi 114-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë në një atmosferë festive e miqësore. Për shqiptarët që jetojnë në kryeqytetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, kjo festë ka një domethënie të veçantë. Flamuri kuqezi u kujton vendin e të parëve, ndërsa qyteti ku e kremtojnë është vendi ku kanë rritur fëmijët, kanë punuar dhe kanë ndarë me fqinjët edhe ditët më të vështira. Këtij takimi mes dy përkatësive i dha zë ambasadori i Shqipërisë, Spiro Koçi, kur foli për krenarinë kombëtare si një ndjenjë që na ndihmon të çmojmë historinë dhe dinjitetin e popujve të tjerë.
Në Sarajevë, kjo ide merr kuptim edhe përmes emrave të njohur për publikun shqiptar. Në këtë qytet lindën Bekim Fehmiu, Tinka Kurti dhe Robert Shvarci. Kushdo që ka ndjekur në ekran Fehmiun e Kurtin, apo ka lexuar në shqip një vepër të përkthyer nga Shvarci, ka diçka të njohur në këtë qytet, edhe nëse ende nuk e ka vizituar. Ambasadori kujtoi gjithashtu Gjergj Fishtën, në formimin e të cilit la gjurmë mjedisi kulturor e intelektual i Bosnjës dhe Hercegovinës në fund të shekullit XIX. Shumë kohë përpara se Shqipëria dhe Bosnja e Hercegovina t’i jepnin marrëdhënieve të tyre një trajtë diplomatike, artistët, përkthyesit dhe njerëzit e dijes kishin shkruar tashmë një pjesë të historisë së tyre të përbashkët.
Por kujtesa më e gjallë e këtyre lidhjeve gjendej mes vetë bashkatdhetarëve të cilëve u drejtohej Spiro Koçi. Ambasadori shprehu mirënjohjen për shqiptarët që, brez pas brezi, kanë dhënë ndihmesën e tyre në jetën ekonomike, shoqërore e kulturore të Sarajevës. Ai veçoi guximin dhe solidaritetin që dëshmuan në ditët më të rënda të qytetit. Ky vlerësim i jepte nderimit për diasporën një kuptim të plotë njerëzor. Të ruash gjuhën dhe zakonet e tua, ndërkohë që i gjendesh pranë fqinjit kur ai ka nevojë për ty, është ndoshta një nga mënyrat më të bukura për të qenë shqiptar dhe qytetar i Sarajevës.
Në këtë trashëgimi ka pjesën e vet edhe puna më se gjashtëdhjetëvjeçare e organizatave shqiptare. Nga Sarajeva në Tuzla e Mostar, Bashkësia e Shqiptarëve të Bosnjës dhe Hercegovinës, Shoqëria Kulturore Shqiptare dhe shoqata të tjera u kanë përcjellë brezave gjuhën, traditat dhe ndjenjën e përkatësisë. Për një fëmijë që rritet larg Shqipërisë, mundësia për ta dëgjuar e për ta folur shqipen edhe jashtë derës së shtëpisë i detyrohet, në një masë të mirë, pikërisht kësaj pune të përditshme.
Kur foli për afërsinë mes dy popujve, Koçi solli një hollësi të njohur në të dyja vendet, ftesën për një kafe. Në Tiranë a në Sarajevë, kjo ftesë nënkupton kohën që i kushtojmë tjetrit për ta dëgjuar, për të ndarë një shqetësim a për të gjetur gjuhën e përbashkët pas një mosmarrëveshjeje. Me po atë përzemërsi, ambasadori i ftoi miqtë nga Bosnja dhe Hercegovina të vizitojnë Shqipërinë, duke u kujtuar fjalën shqiptare “Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut.” Dhjetëra mijëra prej tyre e kanë njohur tashmë bregdetin dhe mikpritjen shqiptare. Edhe për shqiptarët, Sarajeva po bëhet gjithnjë e më shumë një qytet ku kanë dëshirë të shkojnë e të rikthehen.
Pikërisht këtu fjala e ambasadorit mori një drejtim konkret. Ndërsa qytetarët po e zbulojnë vetë udhën drejt njëri-tjetrit, autoriteteve u takon ta bëjnë atë më të lehtë. Spiro Koçi kërkoi përmirësimin e infrastrukturës dhe të lidhjeve të transportit ndërmjet dy vendeve, krahas zgjerimit të tregtisë dhe investimeve. Për familjen që planifikon një udhëtim, për sipërmarrësin që kërkon një partner dhe për të riun që sheh mundësi bashkëpunimi përtej kufirit, fqinjësia e mirë fiton vlerë kur udhëtimi lehtësohet dhe një nismë e përbashkët mund të vihet në jetë.
Kjo marrëdhënie përfshin edhe një përgjegjësi për paqen. Duke përshëndetur ushtarakët shqiptarë që shërbejnë në Butmir, në kuadër të operacionit EUFOR Althea, Koçi kujtoi se Shqipëria jep ndihmesën e saj për sigurinë e Bosnjës dhe Hercegovinës. Për Shqipërinë, theksoi ai, qëndrueshmëria dhe begatia e vendit mik kanë rëndësi në vetvete dhe ndikojnë drejtpërdrejt në të ardhmen e mbarë Ballkanit Perëndimor.
Për Evropën, ambasadori zgjodhi të fliste përmes muzikës. Ai shprehu besimin se, deri në përfundim të mandatit të tij në Bosnjë dhe Hercegovinë, pas himnit kombëtar shqiptar do të dëgjohen tingujt e Simfonisë së Nëntë të Bethovenit. Në këtë përfytyrim të një ceremonie të ardhshme, Koçi përmblodhi shpresën e tij për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Urimi iu drejtua njëherazi edhe Bosnjës dhe Hercegovinës, që të përparojë në udhën e saj evropiane dhe që frytet e këtij përparimi t’i gëzojnë të gjithë qytetarët e saj.
Në fund të fjalës, Spiro Koçi i falënderoi me emër njerëzit që kishin punuar për atë mbrëmje, Xheminën, Ajlën, Etlevën dhe Amirin, duke i shprehur mirënjohje të veçantë Anitës për punën e saj në rindërtimin e pranisë diplomatike shqiptare në Sarajevë. Ishte një mbyllje që i shkonte këtij kremtimi. Pasi kishte folur për flamuj, shtete e përvjetorë, ambasadori u kthye te njerëzit. Dhe pasi uroi në shqip për Pavarësinë e Shqipërisë e për miqësinë midis dy vendeve, fjalët e fundit i tha në gjuhën e mikpritësve: “Hvala vam puno!” Ju faleminderit shumë!