Takimi i zhvilluar më 26 nëntor në Prishtinë mes përfaqësuesve të KFOR-it dhe Ushtrisë së Serbisë ka shkaktuar reagime të shumta në Kosovë. Fotografitë e publikuara nga misioni i NATO-s, ku shfaqeshin ushtarakë serbë me uniformë, nxitën diskutime mbi praninë e tyre në territorin kosovar.
KFOR-i sqaroi se bëhej fjalë për një takim rutinë, pjesë e komunikimit të vazhdueshëm me forcat serbe për sigurinë kufitare dhe parandalimin e incidenteve. Sipas misionit, bashkëpunimi mbështetet në Marrëveshjen Teknike Ushtarake të Kumanovës dhe synon ruajtjen e stabilitetit në rajon.
Megjithatë, kritikat u përqendruan kryesisht te mënyra e prezantimit publik të takimit, veçanërisht përdorimi i hashtag-ut #AsOneTeam, që u interpretua nga disa si një mesazh i papërshtatshëm.
Ekspertja e sigurisë Jeta Loshaj vlerësoi se komunikimi mes palëve është i domosdoshëm, por mënyra e promovimit duhet të marrë parasysh ndjeshmërinë e qytetarëve të Kosovës dhe historinë e konfliktit me Serbinë.
Edhe deputeti i Vetëvendosjes, Mefail Bajqinovci, kritikoi gjuhën e përdorur nga KFOR-i, duke kërkuar më shumë kujdes dhe respekt ndaj institucioneve kosovare.
Takime të ngjashme mes KFOR-it dhe ushtrisë serbe zhvillohen që prej vitit 2001, si në Serbi, ashtu edhe në Kosovë. Ato shërbejnë për koordinimin e sigurisë dhe shmangien e tensioneve përgjatë kufirit.
Serbia vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, çka e bën këtë bashkëpunim ushtarak një çështje të ndjeshme.
Pavarësisht reagimeve, KFOR-i thekson se komunikimi me të gjitha palët është thelbësor për ruajtjen e paqes. Ndërkohë, debati ka rikthyer vëmendjen te nevoja për transparencë dhe koordinim më të mirë me autoritetet e Kosovës.