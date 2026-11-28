Shqipëria feston sot 28 Nëntorin, 114-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë, një nga datat më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar. Kjo ditë shënon momentin historik të 28 nëntorit 1912, kur në Vlorë, Ismail Qemali shpalli Pavarësinë e Shqipërisë, duke ngritur flamurin kuqezi dhe duke shënuar shkëputjen nga Perandoria Osmane.
Më shumë se një shekull më vonë, 28 Nëntori vijon të festohet me krenari nga shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Flamuri kuqezi, simbol i identitetit, sakrificës dhe qëndresës kombëtare, valëvitet në qytete e sheshe, ndërsa kjo festë bashkon shqiptarët përtej kufijve.
Kjo datë mbetet një kujtesë e rëndësishme për sakrificat e brezave që kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit, si dhe një moment reflektimi mbi historinë, identitetin dhe të ardhmen e Shqipërisë.
Në këtë 28 Nëntor, urojmë të gjithë shqiptarët: Gëzuar Ditën e Pavarësisë!