Bashkëkombasit nga të gjitha trevat mblidhen nesër në Vlorë, për të festuar 114 vjetorin e Pavarësisë. Aktivitete janë planifikuar të mbahen në qytetin bregdetar edhe në 29 nëntor, ‘Ditën e Çlirimit’ të Shqipërisë nga pushtuesit nazi-fashistë.
Festimet nisin të shtunën, më 28 nëntor, në orën 10:00, me ceremoninë zyrtare të ngritjes së Flamurit në Sheshin e Flamurit. Në orën 11:00 do të zhvillohet “Parada e Pavarësisë”, një marshim festiv përgjatë Bulevardit “Ismail Qemali” drejt Sheshit të Flamurit. Ndërsa në orën 19:00, po në Sheshin e Flamurit, do të mbahet koncerti festiv.
Aktivitetet vijojnë të dielën, më 29 nëntor, me ceremoninë zyrtare për Ditën e Çlirimit, e cila do të zhvillohet në orën 10:00 në Varrezat e Dëshmorëve në Vlorë. Në mbrëmje, në orën 19:00, do të organizohet një tjetër koncert festiv në Bulevardin “Ismail Qemali”.
Axhenda:
E Shtunë | 28 Nëntor 2026
1. 10:00- Ceremonia Zyrtare e “Ngritjes së Flamurit 28 Nëntor”
Vendi: Sheshi i Flamurit, Vlorë.
2. 11:00- “Parada e Pavarësisë”-Marshim festiv përgjatë Bulevardit drejt Sheshit të Flamurit
Vendi: Bulevardi “Ismail Qemali” drejt Sheshit të Flamurit.
3. 19:00- Koncert Festiv
Vendi: Sheshi i Flamurit, Vlorë.
E Diel | 29 Nëntor 2026
1. 10:00- Ceremonia Zyrtare e “Ditës së Çlirimit 29 Nëntor”
Vendi: Varrezat e Dëshmorëve, Vlorë.
2. 19:00- Koncert Festiv
Vendi: Bulevardi “Ismail Qemali”, Vlorë.